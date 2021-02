Antropológ z jednej z najprestížnejších kanadským univerzít Davida Scheffela pôsobiaceho na východnom Slovensku lákal maloleté dievčatá z rómskych osád do svojho domu vo Veľkom Šariši (okres Prešov) pod zámienkou výskumu. Tam im núkal peniaze, ktoré mali byť odmenou za to, že ich sexuálne obťažoval a fotiť si ich nahé. Tvrdia to prešovské súdy, ktoré rozhodovali o jeho vine.

Polícia pri prehliadke jeho domu našla u neho aj zbraň. “Posielal ich osprchovať sa v jeho dome, po jednej si ich brával k sebe, masíroval im prsia, pchal ruky do pošvy, fotil ich v nahé v lesbických pózach,” tvrdila prokurátúra. Navyše, doma mu pri prehliadke našli aj nelegálne držanú malokalibrovú zbraň o torej tvrdil, že je dedičstvom po rodičoch.

Za tieto skutky spáchané v rokoch 2015 a 2017 mu hrozilo až 12-ročné väzenie. Nakoniec mu prešovský okresný súd vymeral 7 rokov v base s minimálnym stupňom stráženia a trest prepadnutia veci. Tento verdikt v stredu potvrdil aj prešovský krajský súd. Rozsudok sa stal právoplatným.

Podľa súdu obžalovaný k sebe dievčatá lákal pod zámienkou finančnej odmeny. “Naučil ich, že ak ho nechajú dotýkať sa ich, fotiť, bude im poskytovať peniaze a ďalšie odplaty. Natieranie gélom či masírovanie po tele nemá s vedeckým výskumom nič spoločné,” odôvodňoval vlani sudca Peter Šuťák svoj rozsudok. K podobnému názoru dospel aj krajský senát. “Dotýkal sa im pŕs, pohlavných orgánov, navrhoval im finančnú odmenu za vykonanie súlože alebo chytanie jeho pohlavného orgánu, hoci mal vedomosť o tom, že sú maloleté,” vravel pri vyhlasovaní definitívneho rozsudku predseda senátu Vladimír Monok. Podľa neho vedec sa bez akýchkoľvek pochybností dopustil skutkov, z ktorých bol uznaný vinným.

Antropológ po celý čas tvrdil, že je nevinný. Uvádzal, že políciou nájdené fotografie súvisia s jeho výskumom detskej prostitúcie, sexuálnej patológie, incestu a skorého pohlavného života detí v osadách. Na svoju obranu použil aj storočnú fotkou nahej Tahiťanky, ktorej autorstvo sa pripisuje generálovi Štefánikovi s tým, že je na nej zobrazené iba 15-ročné polonahé dievča a fotka je považovaná za prvý slovenský akt. “Celý prípad začal výsluchom 11-ročnej Apolónie a na základe toho bolo vznesené obvinenie, že som sa dotýkal jej pŕs, hral s bradavkami. Nikdy to nepovedala,” vravel pred súdom. Poukazoval na rozpory v znaleckých posudkoch psychologičiek, ktoré sa vyjadrovali aj k oblasti, v ktorej nemajú žiadne vzdelanie. Podľa jeho obhajcu Petra Kubinu, ktorý nahradil Daniela Lipšica, si počkajú na písomné vypracovanie rozsudku a zvážia dovolanie na Najvyšší súd.

Vedca zo zámoria, ktorý na Slovensku roky viedol výskum v rómskych osadách na východe Slovenska v obciach Svinia (okres Prešov) a Jarovnice (okres Sabinov), zadržali policajti v novembri 2017. Súd ho vzal do vyšetrovacej väzby, po čase sa dostal na slobodu na kauciu, zložil 30-tisíc eur a nasadili mu elektronický monitorovací náramok. No po pár dňoch putoval za mreže znova. Dôvodom bolo podozrenie polície, že sa snažil kontaktovať poškodené a ovplyvňovať ich výpoveď proti nemu. Odvtedy ho na súdne pojednávanie v dvoch veciach privážali znova v putách.