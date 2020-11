Dorčák v podaní uviedol, že podľa jeho názoru došlo k spáchaniu trestného činu rozširovania extrémistického materiálu. V uplynulých dňoch sa prípadom začala zaoberať polícia. Podľa nášho zdroja, trestné oznámenie bolo odstúpené na vyššiu inštanciu - Úrad špeciálnej prokuratúry, GP SR.

Oslovili sme Dorčáka, či je toto tvrdenie pravdivé. " Áno je to tak. Dostal som o tom upovedomenie. To však nie je všetko, zrejme aj v súvislosti s mojim trestným oznámením polícia cez víkend vyzvala ľudí, aby jej posielali videozáznamy, ktoré počas protestu na Námestí slobody natočili. Verím, že polícia pod dozorom špeciálnej prokuratúry vyšetrovanie neodflákne a riadne všetko preverí. Nie je totiž normálne, aby pred úradom premiéra demokratickej krajiny a na jeho sociálnych sieťach horeli hákové kríže. Najmä v kontexte s jeho výrokom spred niekoľkých mesiacov, že chce, aby jeho súkromná stranička OĽaNO mala viac členov ako Hitlerova NSDAP,"uviedol pre Plus JEDEN DEŇ bývalý šéf komunikácie NR, poradca vicepremiéra a momentálne asistent poslanca Richarda Rašiho Martin Dorčák.

Ako sme sa však presvedčili, Igor Matovič si z trestného oznámenia ťažkú hlavu nerobí, keďže kontroverzný status zo 17. novembra (22:05 hod.) "Lepší výkričník demokratickému Slovensku ani tí “slušní ľudia” spred Úradu vlády nemohli zanechať," svieti na jeho profile aj teraz. K dnešnému poludniu má 10-tisíc videní, 2,3 tisíc komentárov a 712 zdieľaní.

Oslovili sme hlavného aktéra, či neuvažuje o odstránení statusu a prečo to nespravil už skôr? Odpovede sme sa však do uzávierky nedočkali.



Dorčák poznamenal, že by nemal problém napísať svoj názor aj priamo na stránke Igora Matoviča, ale nie je to možné. "Už dávnejšie ma zablokoval, ale dôvod netuším," uzavrel.

Polícia prípad nekomentuje. Isté je, že pokiaľ sa preukáže vina, hrozí páchateľovi trest odňatia slobody od 1-5 rokov, ale horná hranica sa môže posunúť až na 8 rokov.

