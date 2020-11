Protestujúci, ktorí 17. novembra vyšli do bratislavských ulíc, zanechali po sebe okrem iného aj hákový kríž zo sviečok. Jeho fotografia sa objavila aj na facebookovom profile Igora Matoviča. Urobil to s dobrým úmyslom, ale môže to byť problém!

Matovič k fotografii napísal:"Lepší výkričník demokratickému Slovensku ani tí “slušní ľudia” spred Úradu vlády nemohli zanechať."

Úmysel bol dobrý, lenže zdieľanie fotografie hákového kríža sa mnohým nepozdáva, čo vyjadrili vo svojich komentároch. A nielen to!

Dorčák sa nebaví

Matovičovi nerobilo problém zdieľať fotografiu s hákovým krížom vytvorených zo sviec a jeho príklad nasledovali stovky ľudí. Zdroj: screenshot

Bývalý šéf komunikácie NR, poradca vicepremiéra a momentálne asistent poslanca Richarda Rašiho Martin Dorčák nemohol vyjadriť svoj názor priamo na stránke Matoviča, keďže tento ho ešte v októbri zablokoval. Rozhodol sa preto podať trestné oznámenie.

"Slovensko je demokratická krajina a nesmú tu horieť hákové kríže, ako 17. novembra pred Úradom vlády. Preto som podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie z trestných činov podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd. Na mieste v tom čase bolo veľa kamier, televíznych, kopec tajných policajtov, ale aj bezpečnostné kamery mohli zachytiť, kto sviečky do hitlerovského symbolu poskladal," píše Dorčák na svojom profile. Dodáva, že 17. novembra večer mu poslali známi obrázok so statusom premiéra Igora Matoviča, ktorý má fotku hákového kríža na svojom oficiálnom facebookovom profile.

Blokovanie prístupu

"Ja premiérove statusy nevidím, lebo ma zablokoval, napadlo mi, či to nebude provokácia, či niekto nechcel ukázať, že proti vláde protestovali len fašisti... Lebo to nie je pravda. Bolo tam veľa zúfalých slušných ľudí a zrejme aj veľa provokatérov. Verím, že polícia má dostatok materiálu, aby to vyšetrila...," uviedol Dorčák. Spomenie, že jeho trestné oznámenie má aj druhú časť. "Podľa môjho názoru zákon porušila aj osoba, ktorá na oficiálny profil premiéra zavesila obrázok nacistického symbolu. Trestný zákon totiž hovorí jasne: "Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje, uvádza do obehu, dováža, vyváža, ponúka, predáva, zasiela alebo rozširuje extrémistický materiál, potrestá sa odňatím slobody na 1-5 rokov. A horná hranica stúpa na 8 rokov, keď to urobí verejne...“ Som zvedavý, ako sa polícia a prokuratúra k tomuto trestnému oznámeniu postavia... Najmä keď premiér tvrdí, že si svoj profil spravuje sám...,"uzavrel rozhodne.

Mnohí z protestujúcich si so sebou priniesli aj transparenty. Zdroj: Matej Kalina

Podpora extrémizmu?!

V trestnom oznámení uviedol aj krátku štatistiku: "Zverejnením fotografie hákového kríža na sociálnej sieti, na profile predsedu vlády SR, ktorý má ku dňu 18. 11. 2020 o 20.30 hod. 258 528 sledovateľov – príspevok zaznamenal viac ako 10000 reakcií, vyše 2200 komentárov a 695 zdieľaní, takže sa dá predpokladať, že tento príspevok videlo viac ako 200 000 ľudí, sa neznámy páchateľ dopustil trestného činu: Rozširovanie extrémistického materiálu...!"

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Podľa vášho názoru je správne, aby premiér zdieľal takúto fotografiu? áno 1%

nie 93%

áno, ale s patričným kritickým komentárom 5%

nech si robí čo chce 1% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: