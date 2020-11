Pandémia koronavírusu zasiahla celé Slovensko. Situácia sociálne slabších rodín sa ešte zhoršila. O to dôležitejšie je pomôcť im. A práve na to sa podujal obchodný reťazec LIDL. Jeho aktivity ocenili aj klienti neziskovej organizácie DORKA. Za všetkých o svojom príbehu i nezištnej pomoci porozprávala Valéria Benická, matka dvoch malých detí.

Život Valérie Benickej (27), matky Lacka (6) a Lukáška (8 mes.), nebol vôbec jednoduchý. "Prišla som do Dorky pred deviatimi mesiacmi, ubolená, utrápená a nešťastná. Mala som za sebou dva hrozné zväzky s partnermi, ktorí ma týrali, o rodinu sa nestarali a ich najväčším kamarátom bol alkohol," rozpráva smutne.

S malým škôlkarom a vo vysokom štádiu tehotenstva sa rozhodla opustiť druhého partnera a odísť z bytu, kde nemali ani elektrinu. "Vedela som, že z najbližších mi nedokáže nikto pomôcť, tak som sa obrátila na personál košickej Dorky. Vďaka ich ochote a ústretovosti som tu," povie s dojatím v hlase.

Neradostné detstvo

Spomenie, že pre vedenie zariadenia nebola neznámou osobou. "Ocitla som sa tu prvýkrát ešte ako školáčka, spolu s rodičmi a piatimi školopovinnými súrodencami. Sťahovali sme sa z podnájmu do podnájmu, ale mama s otcom nedokázali za bývanie platiť. Po rokoch sa história zopakovala a dnes som tu ja s mojimi deťmi," povie a oči jej zalejú slzy.

Netají vďaku za to, že má strechu nad hlavou a môže sa venovať výchove svojich dvoch krásnych chlapcov. "Lacko mi robí obrovskú radosť, veľmi dobre sa učí. Lukáško je zasa pokojné a milé dieťa. Keď ich večer uložím spať, aj si neraz poplačem, prečo práve našu rodinu postihol taký osud. Potom sa trochu upokojím a nahováram si, že sú ľudia, ktorí žijú oveľa ťažšie ako ja. Sú nielen chudobní, ale aj chorí," rozpráva zamyslene.

Sen o krásnej budúcnosti

Poznamená, že jej túžbou je, aby synovia nezažili to, čo ona. "Chcem, aby mali krajšie detstvo. Keď menší synček trošku podrastie, nájdem si prácu, aby som nám mohla zabezpečiť bývanie, za ktoré budem vedieť zaplatiť. Ja som to šťastie nemala. Bývali sme s mamou istý čas v zariadení pre bezdomovcov. Učila som sa vtedy za čašníčku, nemali sme čo jesť, potrebovala som sa učiť, vyprať si veci, ale možnosti boli veľmi obmedzené. V snahe pomôcť mame, predávala som Nota Bene. Nakoniec som školu nedokončila, lebo spolužiaci sa mi vysmievali a kvôli chudobe sa nikto nechcel so mnou kamarátiť,"loví neradostné spomienky na detstvo.

Pomoc pre núdznych

Pýtame sa, aké budú tohtoročné Vianoce. "Verím, že pekné. Vďaka dobrodincom, ktorí myslia aj na nás núdznych, sa podarila dobrá vec. Obchodný reťazec Lidl vyhlásil zbierku, do ktorej môže verejnosť prispieť trvanlivými potravinami. Dorka patrí medzi tie zariadenia, kam smeruje časť zbierky. Už aj ja som dostala prídel a je to pre mňa veľká pomoc. Za peniaze, ktoré by som dala na nákup potravín (varí si sama - poznámka redakcie) môžem nakúpiť synom, čo nutne potrebujú," uzavrie Valika svoje rozprávanie.

Sieť centier Dorka

Nezisková organizácia Dorka, ktorá poskytla Valérii, začala svoju činnosť v roku 2007 a má sieť centier. "Poskytujeme služby v Útulku, Domove na polceste a v Centre pre deti a rodiny. Naše zariadenia sa nachádzajú okrem Košíc vo Zvolene, Prešove a Ružomberku," vysvetľuje riaditeľka DORKA, n.o. Jolana Šuleková.

Cieľovými skupinami sú osamelé matky s deťmi, ale aj úplné rodiny, mladí dospelí, ktorí končia pobyt v ústavnej alebo náhradnej starostlivosti a deti, ktoré v dôsledku nepriaznivej rodinnej situácie boli odňaté rodičom, ktorí buď nevedeli alebo nemohli sa o ne postarať. "Väčšinou k nám prichádzajú ľudia, ktorí majú problém s bývaním. Samozrejme, skúmame všetky okolnosti, prečo sa dostali do tejto situácie. Na základe žiadosti a následného rozhovoru a posúdenia sociálnej situácie sa so žiadateľom dohodneme o uzavretí zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb. Ak naozaj potrebuje pomoc, a my máme voľné miesto, tak mu vyhovieme," zdôrazňuje Šuleková.

Klient je prvoradý

V zariadeniach majú vypracovaný systém práce. Okrem individuálnej činnosti, ktorá je zameraná na potreby klienta a jeho záujmy, majú rozvinutú aj skupinovú prácu. Je poskytovaná v troch oblastiach: vzdelávanie, rozvoj zručnosti a voľnočasové aktivity. "Naši klienti prispievajú na bývanie podľa internej smernice. Funguje u nás princíp solidarity. Znamená, že ak k nám príde človek, ktorý je bez financií, platí minimum, teda 35-55 eur (v závislosti od typu zariadenia). Neskôr, keď si nájde prácu a jeho zárobok je vyšší, tak potom platí 30 percent z príjmu," spomenie riaditeľka Dorky. Zariadenia poskytujú bývanie len na dočasnú dobu, spravidla na tri roky. "Predlžovanie tejto doby je neefektívne. Pomôžeme týmto ľuďom nájsť si prácu, mladým dospelým osamostatniť sa a nájsť si bývanie. Finančný príspevok na prevádzku našich zariadení poskytujú vyššie územné celky, ale tieto prostriedky nepostačujú. Aj preto sme radi ak sa nájdu organizácie, firmy i nadácie, ktoré nás podporia, ako sa to stalo aj teraz,"hovorí Jolana Šuleková.

Lidl pomáha: Projekt Podeľ sa a pomôž

Mnohé rodiny sa v súčasnom období dostali do nepriaznivej situácie, stratili prácu, ich chudoba sa prehĺbila. Napriek tomu sa našli tí, ktorí myslia aj na iných. "Sme vďační spoločnosti Lidl, v.o.s., ktorá nám podala pomocnú ruku a svojim dlhodobým projektom "Podeľ sa a pomôž!" ponúkla možnosť širokej verejnosti vo svojich predajniach prispieť do potravinovej zbierky pre ľudí v núdzi. Vďaka tejto solidarite potešíme, spestríme a zlepšíme život našim rodinám a urobíme radosť tým najmenším. Vážime si ľudí s veľkým srdcom a ďakujeme spoločnosti Lidl v.o.v.," odkazuje Jolana Šuleková v mene všetkých 226 klientov.