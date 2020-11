Dátum, na ktorý čakali všetci rodičia, je známy. Deti by sa mali vrátiť do škôl v pondelok 7. decembra, no nebude to len tak. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) dal po rokovaní ústredného krízového štábu školám jasné noty. Ak chcú otvoriť, budú musieť zabezpečiť pravidelné pretestovanie žiakov. Matovič chce dokonca na žiakoch skúšať novú metódu testovania. To však mnohí rodičia považujú za neprípustné a svoje deti odmietajú posielať na testy!

Žiaci druhého stupňa a stredoškoláci sú doma už od 26. októbra. Po ich návrate do škôl volá čoraz viac rodičov, ale aj odborníkov. Hlavným argumentom je, že deti neprichádzajú len o vedomosti, ale aj o sociálne väzby.

Premiér preto prišiel v stredu večer po rokovaní ústredného krízového štábu s návrhom, ako by sa deti mohli opäť posadiť do lavíc, aby to bolo bezpečné. Matovič oprášil svoj nápad s komunitným testovaním, ktorý prvý raz predstavil pred dvoma týždňami. „Keď chce škola privítať deti vo svojich priestoroch, tak bude musieť zabezpečiť pravidelné pretestovanie svojich žiakov aj ich rodičov,“ informoval Matovič.

Organizáciou premiér poveril ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) a samosprávy, ktoré sú zriaďovateľmi škôl. Konkrétny plán má minister predstaviť do pondelka 30. novembra. Podmienkou premiéra je, aby pravidelné testovanie školákov fungovalo aj do budúcna. „Aby takýto systém mohol fungovať aj v januári, vo februári, bez ohľadu na to, akú budeme mať epidemickú situáciu,“ vyjadril sa premiér.

Matovič dokonca hovorí, že výtery by mohol pri deťoch nahradiť nový spôsob odoberania vzoriek – kloktanie. „Uvažujeme nad tým, že by sme nasadili testovanie detí v školách kloktadlami. Najmä aby to mali deti komfortnejšie ako s paličkou v nose,“priblížil premiér. K tejto myšlienke podľa svojich slov dospel po rozhovore s vedcom Pavlom Čekanom a virológom Borisom Klempom, ktorí skúmali účinnosť zachytenia kloktadlami.

Ako má fungovať kloktanie? Každé dieťa by sa pred vstupom do školy vykloktalo a odovzdalo vzorku. Na kloktanie sa má použiť slaný roztok vody s obsahom soli 0,9 %. Vzorky odobraté kloktaním sa zhromaždia do jednej vzorky za celú triedu. Tá sa pošle na PCR testovanie. V prípade pozitívnej vzorky bude každý žiak z danej triedy následne pretestovaný antigénovým testom a určí sa, kto je pozitívny.

Prvýkrát by chcel premiér túto metódu odskúšať už budúci piatok. Školy v najrizikovejších regiónoch by sa potom testovali raz za týždeň, v stredne rizikových regiónoch napríklad každé dva týždne a v najmenej rizikových raz za tri týždne.

