Najbližšia rodina, priatelia a známi sa dnes lúčia s dvomi obeťami tragickej autonehody na Gorkého ulici v Košiciach. Predpoludním o 11.00 h v novej súkromnej obradnej sieni na košickom Verejnom cintoríne sa lúčia so Zdenkou Kažimírovou († 64), ktorá zomrela na mieste tragédie, a popoludní o 13.00 h so Soňou Andruchovou († 59). Najmladšia z obetí vydýchla naposledy po prevoze do nemocnice.

V súkromnej obradnej sieni na košickom Verejnom cintoríne vo vedľajšej miestnosti sa pri otvorenej truhle lúčila s nebohou najbližšia rodina. Vdovca utešovali a podporovali milými slovami.

Krásne manželstvo pretrhla smrť

František, ktorý žil len pre svoju drahú polovičku, keďže boli bezdetní, pôsobil nielen smutne, ale aj bezradne. Akoby stále neveril, že je to pravda a jeho najdrahšia, s ktorou prežil 47 rokov, od neho navždy odišla. Následne truhlu previezli do hlavnej siene, kde sa obradník prihovoril smútiacemu zhromaždeniu.

Temperamentná a láskavá

Predstavil Zdenku ako energické a temperamentné žieňa, ktoré veľmi rado pomáhalo. "Nehľadela na čas, ale ak bolo potrebné, podala pomocnú ruku. Bola vyučenou krajčírkou. Pre svoju šikovnosť, ale aj priateľskú povahu sa mnohí z jej klientov stali jej priateľmi. Neskôr pracovala ako recepčná, a keďže mala rada nové výzvy, začala študovať nemčinu. Práve zo znalosti jazyka vyplynulo jej ďalšie povolanie. Chodila do Rakúska opatrovať seniorov. Tam sa preukázala aj ako zdatná kuchárka a cukrárka," skladal čriepky zo života Zdenky.

Spomienky ostanú

Košičanka milovala jazdu na bicykli a spolu s manželom aj prechádzky okolo jazera. "Prišla však tragická nehoda, na ktorej mieste sa ocitla náhodou. Odchádza na miesto, kam každý z nás ide sám," pokračoval. Utešoval ovdovelého manžela, ktorého Zdenka oslovovala Feričko alebo Franto, slovami, že hoci milovaná osoba odchádza, spomienky na ňu ostanú v jeho srdci navždy.

Posledná rozlúčka bola dojemná a dôstojná, prepracovaná do posledného detailu. Obrad vyvrcholil obľúbenou piesňou nebohej Zahučali hory, zahučali lesy a následnou kondolenciou najbližším. Ostatky obete tragickej nehody previezli po poslednej rozlúčke do košického krematória. Dnes sa koná v Dome smútku v Poľove posledná rozlúčka s najmladšou obeťou smrtiacej jazdy vodiča BMW Soňou Andruchovou († 59).

Viac fotografií nájdete v galérii ►►►

Košičan Ivan M. (43) smeroval v piatok 10. 2. s vozidlom zn. BMW X5 po Gorkého ulici k Štefánikovej. Z doposiaľ neznámych príčin (sú predmetom vyšetrovania) prešiel do protismeru a ľavou prednou časťou narazil do ľavého boku vozidla zn. Škoda Fabia, ktoré v pravom pruhu od Štefánikovej šoféroval Košičan Peter M. († 64). Po zrážke Fabia narazila zadnou časťou do zábradlia a dopravného značenia pri zastávke MHD, BMW začalo nekontrolovateľne rotovať smerom k Štefánikovej ulici. V tom čase po priechode pre chodcov, od Hutníckej k Hviezdoslavovej, kráčali tri chodkyne. BMW zadnou časťou ženy zachytilo a náraz ich odhodil na vozovku. Auto následne nabúralo do ľavej prednej časti vozidla zn. Peugeot. Jeho vodička smerovala od Štefánikovej a dávala prednosť chodcom.

Na následky zranení zomrela na mieste Zdenka K. († 67) a po prevoze do nemocnice Soňa A. († 59).

Vodič je momentálne vo väzbe, kam ho poslal súd.

