Február okrem splnu poznačí ešte aj nesúlad medzi znameniami a súhvezdiami. V priebehu 2000 rokov sa vzdialili od seba o zhruba 30°C. Nie je zobrazený stupeň zverokruhu zodpovedajúci najbližšej stálej hviezde; túto možno nájsť v severnej časti súhvezdia draka, t.j. južného uzla, tzv druhý hlavný sudca.

Medzi hviezdami Draka a Levej hlavy sú podobnosti ako Mars a Saturn: odvážny, krutý, bezcitný, cudzoložný, zločinec, klamár, strata majetku, chudoba a málo priateľov. Analytická myseľ, cestovanie, priatelia, ale aj nebezpečenstvo krádeže a náhodné otravy sú vlastnosti spojené so súhvezdím Draka.

Vzostup k moci alebo zánik najmä kráľov, kráľovien, atentáty, povstania a masakry, ako aj mena a burza, Vatikán a Európska únia, to všetko súvisí so súhvezdím Leva a to všetko v dianí mohol odštartovať spln 5. februára.

Saturn vojde do Rýb v marci, preto je čas splatiť staré dlhy z minulosti – životné i finančné. Je čas zaplatiť karmu, každý bez rozdielu. Kto to pochopil, už žije inak. Iní len začínajú splácať dlhy – karmické i životné, koniec ilúzií sa blíži. Raz to muselo prísť.