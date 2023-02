Podľa prvotných informácii pri zrážke BMW a Škody Fabia o život mali prísť chodkyňa a vodič škodovky. Zranené boli aj ďalšie osoby.

Na mieste momentálne zasahujú všetky záchranné zložky.

" Nateraz môžem potvrdiť, že dnes dopoludnia došlo v Košiciach k vážnej dopravnej nehode. Pri nej dve osoby, a to vodič a chodkyňa, utrpeli zranenia,ktorým na mieste podľahli. Štyri osoby boli prevezené do nemocnice, podľa predbežnej lekárskej správy majú dve z toho sú zranené ťažko a dve sa zranili ľahko," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Spresnila, že vodiči vozidiel zn. BMW a Peugeot boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom, to, či boli pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok nebohý vodič a nebohá chodkyňa,bude zisťované pri nariadenej pitve.

"Policia miesto udalosti zabezpečila, cestu uzavrela a v súčinnosti s mestskou políciou dopravu reguluje. Presná príčina vzniku aj miera zavinenia je predmetom ďalšieho vyšetrovania," uzavrela Ivanová.

Úsek je momentálne obojstranne neprejazdný.

Správu aktualizujeme.