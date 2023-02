Bazovský potvrdil, že sleduje informácie, ktoré zverejňuje polícia, a zatiaľ mu z nich vychádza, že s najväčšou pravdepodobnosťou je za nehodou, ktorá si vyžiadala tri obete veľmi vysoká rýchlosť. "Pri analýze riadiacej jednotky sa zistilo, že vodič jazdil v tom čase rýchlosťou okolo 140km/h. Je to neprípustné. Obmedzenia v obci nie sú na parádu, ale preto, aby tak vodič, ako aj ostatní účastníci cestnej premávky, znamená motoristi aj chodci dokázali rýchlo zareagovať na nečakanú situáciu na ceste: vbehnutie osoby do jazdnej dráhy auta, náhly vjazd iného vozidla z bočnej cesty alebo človek či predmet ležiaci na ceste. Ak vodič jazdí predpísanou rýchlosť, má o všetkom na ceste prehľad, všimne si zmenu v dostatočnom predstihu, chodec zasa vie, že stihne prejsť na druhú stranu cesty. Skrátka výrazne sa znížuje riziko, že dôjde k smrteľným zraneniam," vysvetľuje dopravný analytik.

Odborník dodáva, že ak niekto jazdí spôsobom, ako to zaznamenali kamery a uviedli svedkovia o vodičovi BMW, stačí na sekundu odkloniť zrak bokom, napríklad na mobil, a keď si uvedomí, že medzitým sa pred neho zaradil iný vodič, prípadne prebehuje niekto cez cestu, alebo je pred ním priechod a po ňom kráčajú chodci alebo dokonca prešiel do protismeru, jednoducho už nestihne nič urobiť. A nešťastie je na svete.

(Ne)bol to záchvat?

Ján Bazovský zaregistroval aj to, že obvinený a jeho obhajca tvrdia, že vodič bavoráka mal počas jazdy epileptický záchvat. "Muž, je podozrivý zo spáchania trestného činu. Na to, aby sa vyhol trestu môže si vymyslieť čokoľvek. On nie je v pozícii svedka, nevypovedá pod prísahou a nemôže byť stíhaný ani za krivú výpoveď. Robí len to, čo mu umožňuje Trestný zákon," poukazuje dopravný analytik.

"Hoci sa to nezdá, ale myslieť si, že epileptický záchvat môže potvrdiť len znalec z odboru Zdravotníctvo je omyl. Vstúpi sem aj ďalší, z odboru Doprava. V koordinácii vedia jednoznačne určiť o čo v danom prípade išlo. Nechcem však zachádzať do detailov, aby som nemaril vyšetrovanie," prízvukuje Bazovský.

Otázky, otázky a otázky

Zôrazňuje, že lekár musí orgánom činným v trestnom konaní sprístupniť zdravotnú dokumentáciu pacienta, aby vyšetrovatelia dostali odpovede na dôležité otázky o liečbe, jej dĺžke, užívaní liekov, ich dávkach, poslednom záchvate, prečo neodovzdal vodičský preukaz a iné, čo s chorobou súvisí. "Najdôležitejšie budú znalecké posudky. Každý vodič vie, že prírodzená reakcia za volantom v prípade nevoľnosti, bušenia srdca, pocitu mdlôb je, že okamžite spomalí, prípadne šliapne na brzdu alebo hľadá bezpečné miesto na zastavenie, určite nezačne pridávať, ako sa údajne stalo v tomto tragickom prípade."

Karta vodiča

Sudca poslal vodiča BMW Ivana M. do väzby. O jeho vzatí rozhodol sudca okresného súdu. „Stotožnil sa s návrhom prokurátora a rozhodol tak z obavy, aby obvinený nepokračoval v trestnej činnosti," informovala počas víkendu hovorkyňa krajskej prokuratúry Jarmila Janová.

"Predpokladám na základe toho, ako rozhodol súd, že vodič mal zrejme nejaký záznam vo svojej karte," uvažuje analytik. Jeho dedukcie sú správne, keďže právny zástupca Ivana M. Sergej Romža pre Plus JEDEN DEŇ v nedeľu (12. 2.) uviedol, že jeho klient bol podľa zdôvodnenia vzatý do väzby preto, že mal štyri roky staré dva záznamy o prekročení rýchlosti o 20 km/h, aj preto podali sťažnosť.

