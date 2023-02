Hostiteľka ocenila, že po dvojročnej prestávke z dôvodu pandémie sa stretnutie uskutočnilo. "Mať osobitnú príležitosť sa porozprávať je celkom vzácne. Som rada, že som mohla nadviazať na tradíciu mojich predchodcov," spomenula. Rudolf Schuster vníma tieto stretnutia ako spoločenské posedenie. Začína tým, že každý z exprezidentov odovzdá Zuzane Čaputovej kyticu a prípadne darček, ktorý jej priniesol.

Obed chutil

"Ja som daroval pani prezidentke moju knihu o talianskych renesančných maliaroch. Menu, ktoré sa podávalo pozostávalo z predjedla: teľacie paté, horčicová majonéza, nakladaná reďkovka, domáca brioška; polievky: zeleninová s domácimi krupicovými knedličkami; hlavného jedla: kuracie prsia Supréme, pečená zelenina, zemiaková kaša s rukolou a opraženými píniovými orieškami maslový demi glace; múčnika: čokoládový koláčik podávaný s čučoriedkami a tvarohovou penou. Obed mi chutil, pani prezidentka vie, že jediné čo nejedávam sú ryby a tie kadejaké morské potvory," zasmial sa Schuster.

Najťažšie obdobie

Po krátkom brífingu bola voľná debata. Rudolf Schuster priznal, že súčasná hlava štátu má momentálne najťažšie obdobie. Poukázal na energetickú krízu, vojnu či odvolanú vládu. "Je toho veľa naraz. Je potrebné ju podporiť," skonštatoval. Rovnaký názor má aj Ivan Gašparovič. "Nemá to teda ľahké ani prezidentka, ale musíme to riešiť všetci," zdôraznil. V prípade svojho predchodcu Andreja Kisku sa prezidentka zaujímala o neziskovú organizáciu Dobrý anjel a situáciu rodín, ktorej člen má onkologické ochorenie. "Vysvetlil som jej, že, žiaľ, situácia je nepriaznivá, že keď dieťa ochorie na rakovinu, stále vyše 80 percent rodín sa zadĺži, a teraz, keď je inflácia vyše 15-percentná, sa situácia najchudobnejších ešte viacej zhoršuje," poukázal. Schustera sa Čaputová opýtala na čom momentálne pracuje. "Píšem ďalšiu knihu s pracovným názvom Diplomacia bez protokolu. Viac prezrádzam nebudem. Práve triedim fotografie z môjho bohatého súkromného archívu."

Debata o predčasných voľbách

Následne preberali aktuálne témy, týkali sa vnútornej politiky, najmä predčasných volieb. "Iste, nechceme vláde do toho hovoriť, ale máme na vec svoj názor. Aj pani prezidentka potvrdila, že jej snahou bol skorší termín, ale parlament si odsúhlasil ako deň konania predčasných volieb 30. september. Zrejme to nebolo podľa toho, čo sa hodí spoločnosti, ale politickým stranám, keďže vyzerá, že úradnícka vláda alebo vláda odborníkov je ako keby strašidlom pre vládnuce strany, ktorá im pokazí reputáciu v očiach voličov. Tí sa ešte tých niekoľko mesiacov môžu nejako prejaviť, pridať niekde občanom a tým si zvýšiť percentá," skonštatoval Schuster. Uzavrel, že chápe opozičných poslancov a ich snahu o to, aby voľby boli čím skôr. "Názor nás ako exprezidentov je, že vláda v demisii by mala čím skôr skončiť, aby nastúpila tá, ktorá legitívne vzíde z predčasných volieb," uzavrel vyjadrenie bývalý prezident.

