Sociálneho antropológa z jednej z najprestížnejších kanadským univerzít Davida Scheffela prokuratúra obžalovala za to, že mal maloleté dievčatá z rómskych osád lákať do svojho bytu pod zámienkou finančnej odmeny a tam ich mal sexuálne obťažovať a fotiť si ich nahé. Polícia pri prehliadke jeho domu našla u neho aj zbraň. “Posielal ich osprchovať sa v jeho dome, po jednej si ich brával k sebe, masíroval im prsia, pchal ruky do pošvy, fotil ich v nahé v lesbických pózach,”vyratúvala prokurátorka v záverečnej reči pred vyhlásením rozsudku.

Obžalovaný kanadský profesor antropológie David Scheffel a jeho obhajca Daniel Lipšic. Vedca vinia zo sexuálneho zneužívania maloletých detí z rómskych osád Svinia a Jarovnice, kde robil antropologický výskum. Prešovský okresný súd ho odsúdil na 7 rokov väzenia, odvolal sa. Zdroj: Ingrid Timková

Profesorovi hrozilo mu až 12-ročné väzenie. Senát mu naparil 7 rokov, ktoré si má odsedieť v base s minimálnym stupňom stráženia. Podľa sudcu obžalovaný k sebe dievčatá lákal pod zámienkou finančnej odmeny. “Naučil ich, že ak ho nechajú dotýkať sa ich, fotiť, bude im poskytovať peniaze a ďalšie odplaty. Natieranie gélom či masírovanie po tele nemá s vedeckým výskumom nič spoločné,”odôvodňoval sudca Peter Šuťák svoj rozsudok.

Antropológ po celý čas tvrdil, že je nevinný a uvádzal, že políciou nájdené fotografie súvisia s jeho výskumom detskej prostitúcie, sexuálnej patológie, incestu a skorého pohlavného života detí v osadách.Hájil sa aj storočnou fotkou nahej Tahiťanky, ktorej autorstvo sa pripisuje generálovi Štefánikovi s tým, že je na nej zobrazené iba 15 ročné dievča a fotka je považovaná za prvý slovenský akt. “Predložený dôkaz nemá opodstatnenie. Obžalovaný by si mal uvedomiť, že žije v inej dobe a platia iné zákony,” vravela prokurátorka. “Obvinenie považujem za vykonštruované, nájdené fotky nie sú pornografického charakteru,” bránil sa vedec.

Scheffel si myslí, že ide o vykonštruované obvinenie: “Celý prípad začal výsluchom 11-ročnej Apolónie a na základe toho bolo vznesené obvinenie, že som sa dotýkal jej pŕs, hral s bradavkami. Nikdy to nepovedala. A takýmto spôsobom bolo vedené celé vyšetrovanie.”Poukazoval na rozpory v znaleckých posudkoch psychologičiek, ktoré sa vyjadrovali aj k oblasti, v ktorej nemajú žiadne vzdelanie. Na margo nájdenej malorážky uviedol, že ide o dedičstvo po rodičoch a netušil, že na skrini má nepovolenú zbraň.

Podľa jeho obhajcu Daniela Lipšica poškodené dievčatá nepotvrdili, že by ich Scheffel sexuálne obťažoval a namietal spôsob vedenia výsluchu maloletých bez prítomnosti obhajcu obvineného, čo je kľúčová právna otázka a za pravdu mu dal krajský súd, ktorý prvý rozsudok senátu pod vedením Petra Šuťáka zrušil: A tak museli prísť dievčatá z osád znova vypovedať. Okrem dvoch, všetky na súde popreli obvinenia a vypovedali inak ako pred políciou s tým, že tam bol na nich vyvíjaný nátlak. Preto upozorňoval, že je dôležité to, čomu súd uverí. “Podľa anglického práva klamstvo v jednej veci, klamstvo vo všetkom. Treba komplexne vyhodnocovať vierohodnosť,” vyhlásil v záverečnej reči Lipšic. Zdôraznil, že dievčatá nikdy neboli v dome profesora jednotlivo, ich matky o tom vedeli, čo aj potvrdili.

Dodal, že sociálna antropológia je najkomplexnejšia veda, neexistuje neštandartná téma. Jeho klient plnil vedeckú úlohu jednej z najprestížnejších univerzít v Kanade, tému aj spôsob mal odsúhlasenú vedeckou radou. “Téma sexuálnej prostítucie nemôže byt prezentovaná zidealizovanýmm spôsobom, ako si to mslí obžaloba, ale formou i spôsobom blízkom tých, ktorých sa to týka. Zidealizovaná predstava obžaloby puritánskeho života je diametrálne odlišná od skutočnosti,”dôvodil obhajca.

Časť rozhovorov o prostitúcii maloletých v rómskych osadách s dievčatami viedol profesor vo svojom dome, časť v teréne, všetko si nahrával. “Je uznávanou medzinárodnou autoritou, má 65 rokov, nikdy nebol z takýchto skutkov podozrivý.” Poukázal na na výpoveď znalca Juraja Buzalku, podľa ktorého vzhľadom na medzinárodný kredit Scheffela budú výsledky jeho výskumu prínosné. “V rómskych osadách na východe Slovenska pôsobí od 90-tých rokov, je tam domestikovaný cudzinec,” vravel znalec vo svojom výsluchu. Na margo nájdených fotiek s lesbickými pózami Lipšic uviedol, že Sheffel ich konzultoval s kolegami a následne ich ako nepoužiteľné v prednáškovej činnosti vymazal, ale v rómskej komunite takéto hry nie sú neobvyklé a žiadal svojho klienta oslobodiť spod obžaloby.

Genéza prípadu:

vedca zo zámoria, ktorý na Slovensku roky viedol výskum v rómskych osadách na východe Slovenska v obciach Svinia (okres Prešov) a Jarovnice (okres Sabinov), zadržali policajti predvlani v novembri

súd ho vzal do vyšetrovacej väzby, po čase sa dostal na slobodu na kauciu, zložil 30-tisíc eur a nasadili mu elektronický monitorovací náramok

po pár dňoch putoval za mreže znova pre podozrenie polície, že sa snažil kontaktovať poškodené a ovplyvňovať ich výpoveď proti nemu

odvtedy ho na súdne pojednávanie v dvoch veciach privážali znova v putách

