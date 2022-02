Bitky v uliciach Prešova: Darí sa im, lebo policajtov zamestnáva iné ako udržiavanie poriadku? ×

Prešovčania čoraz častejšie upozorňujú na to, že sa tam darí výtržníkom. Nedávno skupinka napadla náhodného okoloidúceho a spôsobili závažné zranenia. O pár hodín sa bili znova. Dvoch z nich vzal súd do väzby, tretiemu ju nahradil opatreniami. Prečo sa uličníkom darí? Obyvatelia mesta majú na to vysvetlenie.