Zamestnanci prešovskej nemocnice považujú za hanbu, že riaditeľ zostáva vo funkcii napriek tomu, že je odsúdený za trestný čin.

"Aj keď proces ešte nie je uzavretý, odvolal sa, ale je veľmi zaujímavé, že sa tým odvolací súd už viac ako 2 roky nezaoberá a požíva dôveru ministra zdravotníctva," napísali nám v podnete, ktorý nám zaslali do redakcie.

Odvolací súd mal totiž v kauze odsúdenia riaditeľa prešovskej nemocnice Ľubomíra Šarnika vo veci zločinu neodvedenia dane a poistného rozhodovať vlani v novembri. Lenže obžalovaný si krátko predtým vymenil obhajcu a ten potreboval čas na preštudovanie spisu. V decembri bolo znova naplánované pojednávanie, ktoré však bolo znovu presunuté na iný termín. Z akého dôvodu? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Podriadených Šarnika poburuje aj fakt, že ten bol do funkcie menovaný ako "expert na ozdravovanie podnikov". Považujú to za výsmech: "Keď si pozrieme jeho pôsobenie v minulosti..." A pridali tri príklady projektov zavedených riaditeľom na súčasnom poste, ktoré nie sú práve dôkazom efektívneho nakladania s finačnými prostriedkami štátu a vyslovujú nespokojnosť s vedením nemocnice.

Šarnik totiž vlani predstavil ambiciózny projekt parkovania. Zamestnanci nemocnice tvrdia, že stál nemalé investície: "Boli totiž vybudované nové rampy na vstupoch a výstupoch do areálu nemocnice, kamery, parkovacie plochy. Mal pomôcť zlepšiť situáciu, po jeho zavedení však vyvolal taký odpor zamestnancov a taký chaos, že po niekoľkých týždňov bol zrušený."

To, že vybudované rampy skutočne nefungujú, sme sa presvedčili sami. Do areálu nemocnice sa síce dostane cez rampu len ak si vezmete lístok, no výstupné rampy sú na prejazd voľné. A tak môžu motorizovaní návštevníci areálu nemocnice vyjsť bez platenia.

Nespokojným zamestnancom sa nepáči ani projekt dochádzky zavedený od začiatku tohto roka. Nový elektronický dochádzkový systém predstavoval investíciu vo forme elektronických čítačiek na každom pracovisku a mal priniesť sprehľadnenie dochádzky zamestnancov a personálnu úsporu. "Systém je však momentálne nepoužiteľný a zamestnanci musia dochádzkové výkazy vypisovať dvojmo, aj elektronicky aj ručne ako doteraz. Nebolo to dobre pripravené, firma, ktorá to zabezpečovala, rýchlo elektroniku nainštalovala, zaškolila zamestnancov, ale len po technickej stránke, a odišla. Zostali však nedoriešené problémy, pre ktoré je systém nepoužiteľný," napísali.

Čo však zamestnancov najviac znechutilo, je riaditeľom vyhlásená súťaž medzi oddeleniami v predpisovaní liekov. V areáli je totiž nemocničná lekáreň, v ktorej zisk je ziskom nemocnice. "Vyhrá oddelenie, ktorého najväčší počet pacientov si po predpísaní liekov na tomto oddelení vyberú lieky práve v tejto lekárni," šokovali zamestnanci. Prečo považujú takúto súťaž za neetickú a v čom vidia porušenie zákona? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Priestor na reakciu sme poskytli aj riaditeľovi Šarnikovi, do zverejnenia tohto článku však na otázky neodpovedal. V prípade jeho odpovede, bude stanovisko okamžite doplnené.

Prečítajte si tiež: