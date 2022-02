Koniec Růžičku a Ťavodu. Takto začal prešovský klub svoje stanovisko, ktoré zverejnil v stredu. Deň po tom, ako boli stotožnení dvaja hokejisti, ktorí boli aktérmi nezvyčajného incidentu v obchodnom dome na Košickej ulici v Prešove. "V polovici januára, niekoľko dní po sebe, opakovane prišli dvaja mladí muži do nákupného centra na Košickej ulici v Prešove. Cieľom ich nákupu však neboli pomaranče, ani pečivo. Z regálu s alkoholom jeden z nich zobral prázdne plastové prepravky na pivo, vložil ich do nákupného košíka a potom šup s nimi do stroja na výkup zálohovaných fliaš a prepraviek. Za prepravky zobral lístky, ktoré si potom pri pokladni nechal preplatiť," napísali prešovskí policajti v piatok 4. februára na sociálnej sieti a žiadali verejnosť o stotožnenie mužov zachytených na kamere v obchode.

Už v utorok napísal jeden z diskutujúcich pod policajným statusom, že ide o prešovských hokejistov a zverejnil aj ich mená. O pár hodín hovorca prešovskej polície Daniel Džobanik uviedol: "Osoby boli stotožnené, bude sa to riešiť v priestupkovom konaní."

Večer čakal klub zápas so Žilinou, v šatni nepanovala dobrá nálada. "Neriešme to teraz," povedal nám Patrik Molota. Do reči nebolo ani majiteľovi klubu Róbertovi Ľuptákovi. “Ja osobne som ich bol stotožniť na polícii,” odvetil. Dodal, že pred zápasom sa k tomu bližšie nebude vyjadrovať a vydá stanovisko v stredu. Aj tak urobil: "Klub HC Grotto Prešov odsudzuje konanie Davida Růžičku a Jána Ťavodu a s okamžitou platnosťou s nimi ukončujeme spoluprácu. Záleží nám na dobrom mene prešovského hokeja. Naši hráči majú byť vzorom pre mladých hokejistov a to, čo urobila táto dvojica, je v rozpore s hodnotami nášho klubu.Momentálne pracujeme na adekvátnej náhrade zo zahraničia, ktorá by mala posilniť našu obranu." Zrejme vybičované emócie a zlá atmosféra mali vplyv aj na utorkovú prehru Prešovčanov vo finále Slovenského pohára. Nezúročili skutočnosť, že hrajú v domácom prostredí a za podpory svojich fanúšikov. Podľahli lídrovi druhej najvyššej súťaže Vlci Žilina 1:6.