Opravovali za milióny a na túto vážnu vec zabudli? Takmer 5 miliónov eur vrazil Prešov do rekonštrukcie zimného štadióna. Počas prác však sneh strhol bleskozvod a ten doteraz neopravili.

Budova zimného štadióna v Prešove je unikátnou stavbou, na svete je takýchto iba zopár. Jeho strechu tvorí hyperbolický paraboloid zavesený na banských lanách. Je to náročná konštrukcia, aj preto sa dlhé roky otáľalo s jeho opravou hoci hrozilo zrútenie strechy. Lenže na čo sa neodvážili chlapi, našla odvahu súčasná primátorka Andrea Turčanová.

Pre nezrovnalostí pôvodnej projektovej dokumentácie zo 60.-tych rokov minulého storočia, ktoré sa preukázali až po začatí stavebných prác a nebolo možné ich predvídať, musela sa aj meniť pôvodná zmluva s dodávateľom.

"Rekonštrukcia si vyžiadala nadľudské úsilie a keďže nikto netušil čo sa ukrýva pod zložitou konštrukciou jeho strechy, skomplikovalo a predĺžilo to aj dĺžku trvania stavebných prác," uviedla Turčanová. Napriek tomu poslanci a obyvatelia mesta jej kroky kritizujú.

Najnovšie poukazujú na ďalší problém. Vlani na jar, počas rekonštrukcie, topiaca sa masa snehu vytrhla bleskozvozd. „Na celom jednom sektore strechy nie je ani jeden bleskozvod. Ten štadión nie je chránený. Keď bude búrka a nejaký blesk, tak to môže skončiť veľmi zle. Jedna štvrtina strechy je bez bleskozvodu, to nie je v poriadku. Keď bude búrka, tak to môže niekoho aj zabiť alebo môže dôjsť k nejakej škode,“ vravel ešte v lete poslanec Richard Drutarovský. Mesto vtedy tvrdilo, že štadión je z hľadiska bezpečnosti v poriadku, ale napriek tomu má dôjsť k reklamácii a uplatní si škodu.

No zdá sa, že ani po viac ako pol roku, sa v tejto veci nič nepohlo. "Bleskozvod je doteraz hodený pri hale a vyzerá to tak, že ho neopravili ani nereklamovali. Kto bude zodpovedný za to, keď tu pri búrke udrie blesk a spôsobí škody, nadajbože niekoho zasiahne?" spytuje sa Marek Ivanecký. Vedľa haly sme na zemi našli pohodenú haldu hrubých drôtov, ktoré slúžili ako zvod a aj samotné zachytávacie tyče bleskov.

O stanovisko k tomuto problému sme požiadali mesto. V piatok, v čase prípravy tohto článku, na problém počas online zasadnutia poslancov poukázal jeden z nich. "Pýtal som sa mestskej firmy, ako prebieha reklamácia alebo akým spôsobom bude riešený čiastočne nefunkčný bleskozvod. Dostal som odpoveď, že mesto by malo tento bleskozvod riešiť ako súčasť projektu zateplenia, ktorý dnes schvaľujeme. Teda mesto upustilo od možnosti reklamovať ho. Skúste mi odpovedať, či budeme zaplatený bleskozvod opravovať ako súčasť projektu," pýtal sa poslanec František Oľha.

Na poslancove otázky odpovedal mestského prednosta úradu Ferdinand Exner. Jeho vyjadrenie si môžete prečítať na ďalšej strane >>>