Podľa dostupných informácií spravodajského portálu BBC zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí, ak vôbec nejakí boli na palube, keď sa stratila. Malé ponorky občas odvážajú platiacich turistov a odborníkov, aby si pozreli vrak Titanicu, ktorý sa nachádza približne 3 800 metrov pod hladinou oceánu.

Súkromná spoločnosť OceanGate Expeditions, ktorá nasadzuje ponorky na hlbokomorské expedície nedávno na svojich sociálnych sieťach zverejnila, že jedna z jej expedícií je "v plnom prúde".

Za miesto na osemdňovej expedícii, ktorej cieľom je vidieť slávny vrak si spoločnosť účtuje 250 000 dolárov (228 782,50 EUR). K správam sa nevyjadrila, ani nepotvrdila, či je jedna z jej ponoriek v súčasnosti nezvestná.

Podľa jej webovej stránky jedna expedícia práve prebieha a ďalšie dve sú naplánované na jún 2024.

Spoločnosť uvádza, že ponorka pojme päť ľudí, čo zvyčajne zahŕňa pilota, troch platiacich hostí a jedného "experta na obsah".

Kompletné ponorenie k vraku vrátane decentného a výstupu údajne trvá osem hodín.

Miliardár na palube nezvestnej ponorky!

Podľa najnovších informácií spravodajského portálu DailyMail je medzi účastníkmi expedície aj miliardár Hamish Harding, generálny riaditeľ spoločnosti Acton Aviation v Dubaji. Na sociálnych sieťach s nadšením napísal, že tam bude.

RMS TITANIC EXPEDITION



I am proud to finally announce that I joined @OceanGateExped for their RMS TITANIC Mission as a mission specialist on the sub going down to the Titanic.@ExplorersClub @actionaviation @One_More_Orbit #PolarPrince



Full story at:https://t.co/7UWUrKGyTQ — Hamish Harding (@ActionAviation0) June 17, 2023

Námorní experti tvrdia, že vrak je v takej polohe, že to bude "náročná" záchranná misia. "Je to veľmi znepokojujúce. Mohol sa zamotať do vraku Titanicu, to však zatiaľ nevieme. Miesto vraku je ďaleko. Jedinou nádejou je, že materská loď bude mať pohotovostné plavidlo, ktoré môže okamžite preskúmať, čo sa deje," povedal bývalý kontradmirál Chris Parry počas vystúpenia v Sky News.

Námorná doprava ukazuje, že lode Polar Prince, Horizon Arctic a Kopit Hobson 1752 kanadskej pobrežnej stráže teraz smerujú k vraku. Ponory môžu trvať až 10 hodín, pričom účastníci strávia na palube väčšej lode celkovo 10 dní.