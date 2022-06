Ďalší let rakety New Shepard dopadol výborne: Šesť VYVOLENÝCH sa dostalo do vesmíru! ×

Raketa New Shepard spoločnosti Blue Origin vyniesla v sobotu do vesmíru na desať minút šiestich turistov. Išlo už o piaty let tejto vesmírnej lode s ľudskou posádkou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.