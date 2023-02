Videozáznam vznikol len niekoľko mesiacov po objavení vraku na dne Atlantického oceánu v septembri 1985. Objavil ho spoločný tím vedcov z WHOI a Francúzskeho výskumného ústavu pre využívanie morí (IFREMER).

Zdroj: Woods Hole

Počas 11 ponorov v júli 1986 sa nakrúcali zábery z ponorky s posádkou a malej diaľkovo ovládanej ponorky, ktorá bola schopná manévrovať v stiesnených priestoroch vraku. WHOI na platforme YouTube zverejnil 80 minút nezostrihaných záberov.

Na zrnitom čiernobielom videozázname okrem iného vidno čelo parníka a časť zábradlia pozdĺž jednej z palúb.

Zdroj: Woods Hole

Oceánograf Robert Ballard povedal, že ako prvú uvidel "obrovskú stenu z nitovanej ocele, ktorá sa týčila vyše 30 metrov nad nami", keď zostúpil 3 780 metrov pod hladinu mora. Podľa technika WHOI Andyho Bowena bola najväčšou výzvou "odľahlosť danej lokality", pričom teplota vody bola "blízko bodu mrazu".

Zverejnenie záberov bolo zosúladené s uvedením remasterovanej verzie filmu Titanic (1997) režiséra Jamesa Camerona do kín - pri príležitosti 25. výročia premiéry. Titanic sa potopil 15. apríla 1912 v severnom Atlantiku niekoľko hodín po náraze do ľadovca počas svojej prvej plavby z britského Southamptonu do New Yorku. Pri tragédii zahynulo vyše 1 500 ľudí.

