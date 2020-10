SVADOBNÉ FOTO V GALÉRII

Smrť bývalého manžela Brigitte Macron ohlásili až po 9 mesiacoch. Podľa britského denníka Dailymail umrel André-Louis Auzière vo veku 69 rokov v decembri 2019. Jeho smrť ohlásila až dcéra Brigitte, 36-ročná advokátka Tiphaine Auzière: "Môj otec umrel, 24. decembra sme ho pochovali v kruhu najbližších. Zbožňovala som ho, vážil si seba aj svoje súkromie. Musela som to rešpektovať,"povedala Tiphaine.

Terajšia prvá dáma a zosnulý bankár sa zosobášili v roku 1974 a spolu vychovali tri deti: Tiphaine Auzière (36), Laurence Auzière-Jourdan (43) a Sébastien Auzière (45). Medzi manželmi to začalo škrípať v 90. rokoch, keď Brigitte učaroval o 25 rokov mladší, iba 16-ročný študent, Emmanuel. Dvojica sa zblížila najmä po tom, ako sa tínedžer Emmanuel prihlásil do dramatického krúžku, ktorý neučil nikto iný ako pani profesorka Brigitte. Čoskoro sa zblížili a neskôr začali spolu randiť.

Francúzsky pretident Macron (15) a už teraz jeho manželka, Brigitte Macron. Zdroj: Twitter

Brigitte už bola ako dieťa poriadne divoká a počas toho, ako bola vydatá za bankára Andrého, sa snažila byť tou najlepšou matkou v domácnosti. Do cesty sa im však priplietol tínedžer Macron a Brigitte opustila svojho manžela a tri deti pre o polovicu mladšieho Emmanuela. " Keď mal 15, stretávali sa v súkromí a nechávala ho po škole," cituje britský denník bývalého spolužiaka. To, že by spolu skutočne randili, sa však nepotvrdilo, a až keď bol Emmanuel starší, stretávali sa počas víkendov. Brigitte sa s Andréom rozišla až v roku 2006 a v roku 2007 si vzala Macrona. André sa po škandalóznom rozchode utiahol do súkromia a na verejnosti sa objavoval iba zriedkakedy.

Keď sa Macron stal prezidentom, novinári sa chceli o živote Brigitte dozvedieť čo najviac. Jej bývalého manžela, jeho fotografiu alebo bydlisko sa im však vypátrať nepodarilo. Takisto nie je známe, či sa na jeho pohrebe zúčastnili aj Brigitte s Macronom.

