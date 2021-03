Po prekvapivom kroku premiéra Igora Matoviča už celá Európa vie, ako je to so Sputnikom V na Slovensku. Tajný dovoz u nás neschválenej ruskej vakcíny pozornému oku zahraničia neušiel a nikoho asi neprekvapí, že nákup dvoch miliónov dávok bol najväčším hitom práve v Moskve.

Napriek mediálnemu cirkusu a politickému zemetraseniu v koalícii však zostáva faktom, že nie sme ani zďaleka prvá či jediná európska krajina, ktorá pre oneskorené dodávky schválených vakcín od Pfizeru, Moderny a AstraZenecy siahla radšej po ampulkách s azbukou.

Okrem toho, že Maďarsko ako prvé v Európe obišlo Európsku liekovú agentúru (EMA) a schválilo ako čínsky Sinovac, tak aj ruského Sputnika, ešte pred Slovenskom uprednostnilo moskovskú vakcínu aj také San Maríno. Tento mikroštát nachádzajúci sa v Taliansku konal z rovnakých pohnútok ako my: EMA, orgán EÚ, vraj schvaľuje nové vakcíny pomaly a dodávky autorizovaných liečiv meškajú. Rozdiel je len v tom, že San Maríno, na rozdiel od nás, nepatrí do EÚ, hoci sa nachádza v Európe.

Európsku úniu z nás vraj „bolí hlava“

Zatiaľ čo proruské médiá vo veľkom básnia o tom, ako sme schválili Sputnika (čo sme, mimochodom, ešte nespravili), za veľkou mlákou v USA píšu o možných konfliktoch v rámci únie, ktoré sa týkajú očkovacích látok. Americká televízia CNBC informovala, že „ruská vakcína je pre štáty východnej Európy lákavá“ a že „Európsku úniu to trápi“.

Bolehlav Bruselu spôsobili nielen Slovensko a Maďarsko. O nákupe vakcíny, ktorú Rusi nazvali po prvom satelite na orbite Zeme, vážne rozmýšľajú aj Rakúsko a Česko.

Brazílsky prezident Jair Bolsonaro: V Brazílii sa možno bude Sputnik vyrábať, no tamojšie regulačné úrady zatiaľ vakcínu neschválili. Zdroj: NurPhoto

„Nemôžeme ďalej čakať, “ citovali Američania Babiša, podľa ktorého bude musieť stačiť schválenie od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Premiér navyše rokoval o dodávke vakcín aj s Čínou, ktorá produkuje Sinovac. Na rozdiel od slovenského premiéra Matoviča si však pred nákupom očividne chce aspoň počkať aspoň na to, kým vakcínu schvália tuzemské inštitúcie. U nás to je opačne – vakcínu máme, ale čakáme na to, kým ju náš ŠÚKL schváli. Očividne ide len o „formalitu“...

Kde všade vo svete očkujú Sputnikom: Alžírsko, Argentína, Arménsko, Bahrain, Bielorusko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Egypt, Gabon, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Maďarsko, Irán, Kazachstan, Kyrgyzstan, Libanon, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Čierna hora, Mjanmarsko, Nikaragua, Pakistan, Paraguaj, Srbsko, Rusko, Svätý Vincent a Grenadíny, San Maríno, Sýria, Tunisko, Turkmenistan, Spojené arabské emiráty, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam a Západný breh Jordánu.

Drsná kritika: EÚ to nezvláda, ideme svojou cestou

Za spomalené považuje konanie EÚ aj Rakúsko, ktoré preto taktiež zvažuje, že si zadováži ochranu pred koronavírusom od Rusov. Najnovšie sa však naši susedia rozhodli, že budú vyvíjať vlastnú vakcínu a spolupracovať chcú v tomto smere s Izraelom a Dánskom, ktoré patria – čo sa vakcinácie týka – k najúspešnejším krajinám. Ani jedna však nemá vlastnú očkovaciu látku. Malo by ísť o vakcínu tzv. druhej generácie. „Nemali by sme sa spoliehať len na Európsku úniu, čo sa týka produkcie druhej generácie vakcín,“ citoval britský denník The Sun kancelára Kurza.

Nespokojné je aj Švédsko, ktoré v súvislosti s počínaním EÚ použilo slová ako „nekompetentnosť“ a „arogancia“, píše ďalej The Sun, ktorý zdôrazňuje, že Slovensko, Rakúsko, Dánsko a Poľsku majú už váhania EÚ dosť a začínajú sa obzerať po vlastných dodávkach. Európskej únii sa totiž podľa denníka doteraz podarilo zabezpečiť len 33,3 milióna dávok pre 7,5 percenta europopulácie. V dôsledku tohto otočil svoju rétoriku aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý predtým vyhlásil, že vakcína od AstraZenecy nie je vhodná pre ľudí nad 65 rokov – pričom teraz trvrdí pravý opak. Ani Nemecko s 15 percentami zaočkovaných na tom nie je bohvieako dobre.

Maďarsko ako prvé v Európe obišlo Európsku liekovú agentúru (EMA) a schválilo ako čínsky Sinovac, tak aj ruského Sputnika, Zdroj: NurPhoto

Sputnika vo svete schválilo pre núdzové použitie už 39 rôznych štátov a zhruba 50 krajín – vrátane Argentíny, Bieloruska, Srbska či Spojených arabských emirátov – si dovedna objednalo viac než miliardu dávok. Je preto možné, hlásia zahraničné médiá, že ten „opovrhovaný“ a „odsudzovaný“ Sputnik sa už čoskoro stane jednou z najrozšírenejších a najpoužívanejších vakcín sveta.

Vo svete sa Sputniku darí, v domácom Rusku sú voči nemu neraz skeptickí

