Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval v stredu Európsku úniu aj zoskupenie krajín G7, aby prestali vydávať víza občanom Ruska, pretože tým podporujú ruskú inváziu na Ukrajinu. Informoval o tom denník The Guardian.

Drvivá väčšina Rusov podľa Kulebu podporuje vojnu na Ukrajine. "Treba im odobrať právo na prekračovanie medzinárodných hraníc, kým sa ich nenaučia rešpektovať," napísal Kuleba v príspevku na sociálnej sieti Twitter.

Podobne sa nedávno vyjadril ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý v rozhovore pre americký denník The Washington Post vyzval západných lídrov, aby ruským občanom zakázali cestovať do svojich krajín. Podľa ukrajinského prezidenta by Rusi mali byť nútení "žiť vo svojom vlastnom svete, až kým nezmenia svoju filozofiu".

Rusov kritizoval za to, že sa svojej vláde za jej vojenskú agresiu na Ukrajine nepostavia. Kremeľ označil Zelenského návrh za "iracionálny".

Na snímke ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba odpovedá na otázky novinárov počas tlačovej konferencie pred mítingom ministrov zahraničných vecí krajín Severoatlantickej aliancie NATO v sídle NATO v Bruseli vo štvrtok 7. apríla 2022. Ministri zahraničia krajín NATO budú diskutovať o posilnení podpory Ukrajine, vrátane dodávok zbraní pre konfliktom zmietanú krajinu, ale bez rozpútania rozsiahlejšej vojny s Ruskom. Zdroj: Olivier Matthys

Aj Estónsko a Fínsko v uplynulých dňoch navrhli, aby európske štáty prestali vydávať víza ruským občanom. "Možnosť navštíviť Európu je privilégium, nie ľudské právo. Letecká doprava z Ruska je zastavená. Takže ak schengenské krajiny vydajú (Rusom) víza, toto bremeno musia niesť susedia Ruska – Fínsko, Estónsko a Lotyšsko, ktoré sú jedinými prístupovými bodmi," napísala v utorok na Twitteri estónska premiérka Kaja Kallasová.

Fínska premiérka Sanna Marinová v pondelok uviedla, že "nie je správne, ak Rusko vedie agresívnu, brutálnu vojnu v Európe, pričom Rusi si môžu naďalej žiť normálnym životom, cestovať po Európe ako turisti".