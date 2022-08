Vojna na Ukrajine pretrváva do dnešných dní a zanecháva za sebou tisícky obetí a obrovské škody s presahom na celý svet. Zatiaľ, čo Európania si cez leto užívajú svoje dovolenky a voľný čas, naši východní susedia musia dennodenne čeliť neustálym útočným aktivitám ruskej armády. Často sa hovorí o únave z vojny nielen z pohľadu zúčastnených strán, ale intenzívny záujem o dianie na fronte môže prestať baviť aj nás v bezpečí svojich domovov.

Dôležitý je však pohľad politikov, pretože oni majú moc a kompetencie rozhodovať o našej pomoci Ukrajine. Oslovili sme preto víťaza minulých parlamentných volieb a stále najväčšiu stranu v NR SR - OĽANO. Na niektorých poslancov sme sa obrátili s troma rovnakými otázkami.

Verejnosť si už dlhšie môže všímať, že nie všetci poslanci a poslankyne v OĽANO majú na konflikt rovnaký pohľad. Preto sme sa snažili osloviť obidve strany a spýtať sa, ako to vidia.

PK 27 Charkov - Na snímke zničený bytový dom po ruskom útoku v štvrti Saltivka v Charkove 1. augusta 2022. FOTO TASR/AP Zdroj: Evgeniy Maloletka

ERIK ŇARJAŠ - poslanec NR SR a kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja

Podporujete aktivity západných krajín v podobe posielania zbraní Ukrajine? "Čo sa týka rusko-ukrajinského konfliktu, tak musím jasne odsúdiť agresora - Rusko, pretože žiadna krajina by nemala zaútočiť na suverénny štát, avšak tento konflikt je podľa mňa zapríčinený dlhodobým tlakom na Rusko zo strany USA. Osobne si myslím, že posielanie zbraní na Ukrajinu len predlžuje vojnu a pomáha ekonomicky len USA. Ako vidíme, jediný štát, ktorý profituje, je USA. EÚ dopláca na tento konflikt, dolár je už v niektorých krajinách silnejší ako euro a o inflácii ani nehovorím. Západ by sa nemal miešať do tohto konfliktu a mali by sa všetky strany zamerať vyslovene na diplomatické a mierové rokovania. V konečnom dôsledku na to doplácajú len bežní ľudia."

Kandidát na predsedu KSK Erik Ňarjaš - Nesúhlasí so všetkými krokmi Jaroslava Naďa, napriek tomu ho považuje za dobrého ministra. Zdroj: František Iván

Kto je podľa Vás zodpovedný za to, čo sa tam deje? "Toto si nedovolím hodnotiť, je to však dlhodobý konflikt a treba sa skôr pozrieť na to, kto z tohto celého najviac profituje."

Robí si v tomto smere minister obrany Naď svoju robotu dobre? "Ministra obrany vnímam ako veľmi schopného manažéra. Myslím si, že svoju prácu robí dobre, no ja celkovo nesúhlasím s dodávkami zbraní na Ukrajinu, čiže v tomto bode sa nezhodneme."

WA 14 Pokrovsk - Hrobár umiestňuje kríž na hrob Serhija Marchenka v meste Pokrovsk na východe Ukrajiny vo štvrtok 4. augusta 2022. Dvadsaťšesťročný ukrajinský vojak Serhij Marčenko, ktorý bojoval v delostreleckom oddiele v Doneckej oblasti, prišiel o život 28. júla. FOTO TASR/AP Zdroj: David Goldman

MILAN KURIAK - poslanec NR SR

Podporujete aktivity západných krajín v podobe posielania zbraní Ukrajine? "S dodávkam zbraní a neustále sa zvyšujúcom vyzbrojovaní Ukrajiny nesúhlasím. Som za mierové riešenie konfliktu. Slovensko a všetky ďalšie krajiny by mali vyvíjať vyšší tlak na prezidentov Putina a Zelenského a prinútiť ich sadnúť si za rokovací stôl a spoločne hľadať cestu k ukončeniu vojny. Západ sa upriamil hlavne na vojenskú pomoc Ukrajine a hľadanie mierových riešení je úplne v úzadí. Je to na úkor nevinných ľudí."

Kto je podľa Vás zodpovedný za to, čo sa tam deje? "Odsudzujem akúkoľvek agresiu, bez rozdielu, vrátane vtrhnutia Ruska na Ukrajinu. S takýmto riešením konfliktu nesúhlasím aj napriek tomu, že určite museli byť vážne dôvody prečo to Rusi urobili. Časom sa pravdu dozvieme, vyjde to všetko najavo. Od roku 2014, kedy začal konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom, bol svet až príliš ľahostajný a nevšímavý aj napriek tomu, že tam zomierali tisícky ľudí. Ja som na tento problém niekoľkokrát už pred rokmi upozorňoval, nikoho to nezaujímalo."

Robí si v tomto smere minister obrany Naď svoju robotu dobre? "Pána ministra Jara Naďa si vážim ako človeka, spoznal som ho ešte v kampani pred voľbami. Úroveň a disciplínu v armáde za krátky čas dostal na podstatne vyššiu úroveň. Čo sa týka vojenskej pomoci a dodávok zbraní na Ukrajinu, tu sme sa nezhodli. Som za akúkoľvek formu humanitárnej a inej pomoci, okrem vojenskej. Na Ukrajinu dodávajú zbrane desiatky krajín a po mesiacoch vojnového konfliktu vidíme že to nevedie k ničomu dobrému. Zomierajú nevinní ľudia a ukončenie vojny je v nedohľadne. Obávam sa, aby to neprerástlo do väčšieho, celosvetového konfliktu. Preto som jednoznačne za hľadanie mierových riešení. Každá vojna je pre mňa veľmi citlivou záležitosťou. Vojna na Ukrajine sa ma dotýka o to viac, že moja stará mama pochádza z Ukrajiny."

Žena kráča okolo budovy zničenej pri nočnom bombardovaní v Mykolajive na juhu Ukrajiny 3. augusta 2022. Zdroj: TASR

Naopak, veľmi pevné postoje z hľadiska podpory Ukrajine majú premiér Eduard Heger aj minister obrany. Predseda vlády Ukrajinu dokonca aj navštívil a vyslovuje jej pravidelnú podporu. Rezort obrany Jaroslava Naďa sa po svete zviditeľnil predovšetkým dodávkou systému S-300. Na Ukrajinu sme vtedy poslali techniku ako jedna z prvých krajín sveta a dostali sme sa tak do čela medzinárodnej pomoci.

"O Ukrajine sa však rozhoduje na bojisku a dnes je absolútnou prioritou, aby sa ubránila. Až po nastolení mieru môže začať s obnovou svojho štátu i s nevyhnutnými reformami, ktoré sú podmienkou vstupu kandidátskej krajiny do Európskej únie. Keď hovorím, že dnes je prioritou umlčanie zbraní, mám na mysli dôstojný mier pre Ukrajinu. Mier, v ktorom Ukrajina zostane plnohodnotným zvrchovaným štátom," napísal Heger v jednom zo svojich viacerých statusov na podporu Ukrajiny.

Pochybnosť o podpore Ukrajiny nie je ani u ministra obrany Jaroslava Naďa: "My sme hrdí na to, že zodpovedne pomáhame zachraňovať životy nevinných ľudí na Ukrajine, ktorým ruská agresia ničí životy a domovinu."

JB 5 Vinnycia - Stopy krvi na kočíku po ruskom raketovom útoku v meste Vinnycia v strednej časti Ukrajiny 14. júla 2022. Na najmenej 20 stúpol vo štvrtok počet obetí ruského raketového útoku na mesto Vinnycia v strednej časti Ukrajiny. Zranenia utrpelo ďalších približne 90 ľudí, uviedli miestni predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry AP. Zdroj: Efrem Lukatsky

ANDREJ STANČÍK - poslanec NR SR

Podporujete aktivity západných krajín v podobe posielania zbraní Ukrajine? "Ukrajina sa bráni ruskej agresii. Nie je to Ukrajina, kto napadol Rusko a kto vedie útočnú vojnu. Ruskí vojaci zabíjajú ženy a deti na Ukrajine a Ukrajinci majú právo brániť sa. Tak, ako Západ posielal zbrane ZSSR, keď sa bránil voči Tretej ríši, by dnes mal pomáhať Ukrajine brániť svoje územie a obyvateľstvo pred Ruskom. Je to v zásade s morálkou a medzinárodným právom."

Kto je podľa Vás zodpovedný za to, čo sa tam deje? "Jednoznačne je zodpovedná tá krajina, ktorá vojnu rozpútala. Vojnu začal Putin a to na základe vymyslených dôvodov, bez akejkoľvek provokácie zo strany Ukrajiny. Zodpovednosť za vojnu nesie Rusko."

Robí si v tomto smere minister obrany Naď svoju robotu dobre? "Jaro Naď je najlepší minister obrany. Po rokoch tunelovania tohto rezortu idú peniaze konečne na modernizáciu a výstroj vojakov, ktorí si už nemusia kupovať maskáče v sekáčoch. Peniaze idú tam kde majú, nie do vrecka oligarchov a dôvera v armádu sa zvyšuje. Jednoznačne podporujem aj jeho prístup k vojne na Ukrajine."

WA 18 Sloviansk - Sedemdesiatšesťročná Ľubov Mahlijová ťahá po schodoch paneláku tašku na kolieska naplnenú fľašami vody z verejnej studne z neďalekého parku v meste Sloviansk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny počas 164. dňa ruskej invázie na Ukrajine v sobotu 6. augusta 2022. "Aj keď počujeme sirény a bombardovanie, stále nosíme vodu," povedala. "Je to pre nás veľké riziko, ale čo môžeme robiť?", dodala. Zdroj: David Goldman

Otázky sme prostredníctvom strany OĽANO poslali aj Igorovi Matovičovi. Do uzávierky články sme odpovede nedostali.

