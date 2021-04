Raritné FOTO krásnej manželky prvého kozmonauta Gagarina: Valentina, nezabi sa, prosil ju Jurij

Prvý a doposiaľ najväčší vesmírny úspech Ruska – bývalého Sovietskeho zväzu – je tesne spätý s osobou 27-ročného armádneho letca Juriho Gagarina († 34). Na prvý let súdruha do vesmíru bol ideálny takmer po všetkých stránkach, teda fyzicky aj ideologicky. Gagarin pred 60 rokmi prepísal dejiny a posunul hranice možného a nemožného, no súčasne sa už doživotne upísal úlohe maskota sovietskeho úspechu, ktorý sa takpovediac „od kráv“ načiahol až k hviezdam.