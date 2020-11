Odborníci spadnutý meteorit na severe Česka nedokážu nájsť, do pátrania preto povolali aj nadšencov z radov verejnosti. Až doteraz tamojší astronómovia miesto predpokladaného dopadu pred ľuďmi tajili, no keďže terén je problematicky a úlomky vesmírneho telesa len malé, sami mali veľké problémy.

Zverejnili preto časť mapy, oblasť Jizerských hôr, kde približne by sa kúsky meteoritu mali nachádzať. Ktovie, Čechov tak možno zachváti novodobá „zlatá horúčka“, keďže vesmírne horniny sú mimoriadne vzácne a ich cena sa môže vyšplhať až na 845-tisíc eur za gram!

Kozmická hmota sa na Zem dostala ešte pred týždňom, až teraz však odborníci odhalili, že meteorit spadol niekde pri obci Desná. Zamestnanci oddelenia medziplanetárnych hmôt astronomického ústavu po „kameňoch“ najprv pátrali na vlastnú päsť, no neúspešne. Ak by išlo o meteorit z Mesiaca či Marsu, cena by bola neuveriteľná.

Český astronomický ústav zverejnil časť mapy, oblasť Jizerských hôr, kde približne by sa kúsky meteoritu mali nachádzať. Zdroj: Astronomický ústav AV ČR

Cena bežných meteoritov sa však pohybuje taktiež na slušnej úrovni – od 3 do 100 eur za gram. Keďže hnedo-čierne, matné meteority sú podstatne ťažšie, než sa na pohľad zdá, aj v prípade nájdení malého kúska z vás môže byť razom boháč. Tomu sa povie „dar z nebies!“

Podľa Astronomického ústavu AV ČR spadlo do Jizerských hôr niekoľko kúskov meteoritu s veľkosťou do 10 cm. Experti vyzývajú prípadných nálezcov, aby svoje objavy nahlásili – ústav zabezpečí posúdenie a aj ohodnotenie, prípadne meteorit vráti šťastnému majiteľovi.