Nikto sa nemôže pochváliť takým cestovateľským portfóliom ako videoherný producent Richard Garriott (59), ktorý ako turista letel v rakete do vesmíru, v ponorke klesol na dni Mariánskej priekopy a navštívil aj ako Severný, tak i Južný pól.

Zatiaľ čo väčšina ľudí preferuje cestu do exotiky či k moru, Richarda očividne priťahujú skôr extrémy – miesta, kam ľudská noha „vstúpi“ len veľmi, veľmi zriedka. Po výstupe do kozmu v roku 2008, keď rekreačne navštívil Medzinárodnú vesmírnu stanicu, a polárnych expedíciách preto ostávalo prebádať už len jediné, vôbec najhlbšie miesto na Zemi.

„Bol to zostup do temnoty v tom najhlbšom slova zmysle,“ zažartoval. Napriek tomu, že klesal na dno oceánu rýchlo, trvalo to až štyri hodiny.

Mariánska priekopa v Tichom oceáne je s 10 994 metrami najhlbším miestom na Zemi. Pre porovnanie, ak by z nej vyrastal Mount Everest, najvyšší vrch sveta, jeho špic by mal od hladiny stále dva kilometre ďaleko.

