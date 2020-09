Kniha Leonarda Mlodinowa, ktorá v zahraničí vychádza práve dnes, britského matematika opisuje úplne inak, ako si ho väčšina z nás predstavuje. Hoci bol váženým vedcom, popri svojej prvej manželke Jane mal aj milenku Elaine. Vo vzťahu však nebol neverný len on.

VIDEO: Posledný verejný prejav Stephena Hawkinga

Jedna veľká, mierne zvrátená rodina

Hawking podľa Mlodinowa vedel, že jeho prvá životná láska, ktorú spoznal ako 20-ročný, má sama milenca, a dokonca ich nemanželskému vzťahu s kapelníkom v kostole požehnal. Sám totiž flirtoval so svojou vtedajšou opatrovateľkou, napísal britský denník Daily Mail s odvolaním sa na výpoveď v knihe Stephen Hawking: Memoár priateľstva a fyziky.

Hoci bol váženým vedcom, popri svojej prvej manželke Jane mal aj milenku Elaine. Zdroj: Getty Images

Hawking, u ktorého sa už vtedy rozvinula amyotrofická laterálna skleróza (ALS), sa však rozvodu s Jane najprv bránil. Svoju aj manželkinu neveru chcel držať v tajnosti a dúfal, že on, Elaine, Jane a jej milenec Jonathan budú fungovať jedna veľká, bláznivá rodina. Do tejto „famílie“ chcel zapojiť aj svoje tri deti, ktoré s Jane stihol splodiť. „Keď ALS postúpilo, myslela si, že by ho sex zabil,“ píše v knihe Mlodinow, citujúc Jane: „Mal potreby ako dieťa a telo obete holokaustu.“

Stephen Hawking Zdroj: Getty

Po 30 rokoch vzťahu sa teda s Jane rozviedli a starostlivosť o jeho vetché telo prevzala nová manželka Elaine, ktorá sa najprv sama musela rozviesť. Vydatá bola, paradoxne, za jedného z inžinierov, ktorí skonštruovali Hawkingov komunikačný robotický prístroj. Jeho druhé manželstvo bolo mimoriadne turbulentné. Striedavo sa milovali a nenávideli a objavili sa dokonca správy, že Elaine Hawkinga týrala, pretože neznášala, že je vždy centrom pozornosti.

Svoju aj manželkinu neveru chcel držať v tajnosti a dúfal, že on, Elaine (na fotke), Jane a jej milenec Jonathan budú fungovať jedna veľká, bláznivá rodina. Zdroj: Getty Images

„Už 20 rokov som jeho otrokom,“mala sa raz zdôveriť Mlodinowi, keď Hawkinga prišiel navštíviť. Po Stephenovej smrti v roku 2018 zasa povedala: „Musel byť centrom vesmíru, dávalo mu to silu. Zbožňoval ľudí. Mal náročný život a bol neuveriteľne odvážny, nikdy sa nesťažoval, ale všetko sa muselo krútiť okolo neho. Neznášala som to,“ prezradila. Hawkingov egocentrizmus však netrpela až do konca.

Dvojica sa v roku 2006 rozišla a známy vedec si začal s ďalšou opatrovateľkou, o 39 rokov mladšou Dianou King, ktorá trpela maniodepresívnou psychózou. Nechýbalo veľa, aby sa fyzik po tretíkrát oženil, no nakoniec zo sobáša vycúval po tom, čo si vybrali obrúčky. Diana vraj bola Hawkingovým odmietnutím zničená – a dodnes má podľa denníka Daily Mail prsteň, ktorý mal spečatiť ich lásku.

Hawking podľa Mlodinowa vedel, že jeho prvá životná láska, ktorú spoznal ako 20-ročný, má sama milenca (na fotke vľavo), a dokonca ich nemanželskému vzťahu s kapelníkom v kostole požehnal. Zdroj: Getty Images

Pohreb vedca Stephena Hawkinga Zdroj: Getty

