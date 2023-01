V Českej republike sa dnes o 14:00 otvoria volebné miestnosti. Obyvatelia budú rozhodovať o tom, kto sa stane novou hlavou štátu, prípadne kto postúpi do druhého kola volieb o dva týždne.

Voľby nového prezidenta ČR v kocke:

O post hlavy štátu v Česku sa uchádzajú Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel a Tomáš Zima .

a . Podľa posledných prieskumov sa vykryštalizovala skupina troch hlavných favoritov - bývalý predseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel, expremiér a šéf opozičnej strany ANO Andrej Babiš a bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Danuše Nerudová.

V piatok, teda v prvý deň volieb, budú miestnosti otvorené od 14.00 do 22.00 h. V sobotu sa hlasuje od 8.00 do 14.00 h.

O tom, kto sa stane novým českým prezidentom alebo prezidentkou, bude môcť rozhodnúť 8,3 milióna oprávnených voličov.

Ak žiaden kandidát nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu z celkového počtu platných hlasov, 27. a 28. januára sa uskutoční druhé kolo volieb.

Česi si prezidenta v priamej voľbe zatiaľ vyberali dvakrát. V obidvoch prípadoch zvíťazil Miloš Zeman. Prezident, ktorého si vyberú v tohtoročných voľbách, tak bude druhou hlavou štátu zvolenou priamo občanmi.

Anketa Ktorého z kandidátov by ste volili vy? Danušu Nerudovú 21% Andreja Babiša 63% Petra Pavla 5% Ani jedného z týchto troch favoritov (volil/a by som iného kandidáta) 0% Hlas by som nedal/a nikomu... 11% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prezidentské voľby v Česku sledujeme ONLINE:

14:00 Volebné miestnosti v Českej republike sa úderom 14.00 h otvorili. V piatok môžu Česi odovzdať svoj hlas v prezidentských voľbách jednému z ôsmich kandidátov do 22.00 h večer. K volebným urnám môžu prísť aj v sobotu, a to od 8.00 h do 14.00 h, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Výsledky volieb bude v sobotu (14.1.) po uzatvorení volebných miestností o 14.00 h spracúvať približne 2.500 pracovníkov Českého štatistického úradu. Dáta budú priebežne zverejňované na webe volby.cz.



13:55 Ako informuje portál blesk.cz, Andrej Babiš (ÁNO) dorazil na úrad so svojou manželkou Monikou a dvoma deťmi Vivien a Frederikom.

Politológ: Priama voľba dáva prezidentovi prisilný mandát

11:25 Bolo by lepšie, ak by bol prezident v parlamentnej demokracii volený nepriamo. Priamou voľbou posilnený prezident totiž vychyľuje moc svojím smerom, obvykle na úkor vlády, uviedol český politológ a vedúci Katedry politológie a anglofónnych štúdií na Metropolitnej univerzite v Prahe (MUP) Petr Just.

V Nemecku prezidenta volia v takzvanom Spolkovom zhromaždení poslanci Bundestagu a zástupcovia krajinských snemov. Ide o takmer 1500 ľudí, čo podľa politológa "poskytuje určitú prevenciu pred manipuláciou".

Díky, že se můžu nejenom dnes a zítra opřít i o vaši podporu! Pojďme volit budoucnost! 🗳️ pic.twitter.com/km8PSdKta3 — Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 13, 2023

11:00 Webové stránky niektorých kandidátov na českého prezidenta napadli hackeri. Podľa Národného úradu pre kybernetickú bezpečnosť (NÚKIB) je za útokom ruská skupina.

V piatok o tom informovala hovorkyňa kandidáta Petra Pavla Eva Hromádková. Práve Pavlov web je podľa hovorkyne od rána vystavený silnému útoku. Tím Pavla tiež uviedol, že podľa NÚKIB je za sériou útokov ruská hackerská skupina NoName057.

Ruští hackeři asi nechtějí, aby se v klíčový den na moje stránky dostali voliči. Vy ale už máte dost informací, že jo? 😉 pic.twitter.com/ZYaILn9uOF — Petr Pavel (@general_pavel) January 13, 2023

The Guardian píše o možnej novej ceste pre Česko

10:30 Český prezident má vysokú mieru morálnej a symbolickej autority, ktorú však Zeman podľa kritikov zneužil, keď vyjadril svoju podporu ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, agitovaním za zblíženie sa s Čínou a znevažovaním práce českých tajných služieb, píše The Guardian.

Prezident Havel mě vyznamenal za hrdinství, já nemám nejmenší důvod se za to stydět. pic.twitter.com/t9nFkx1QGS — Petr Pavel (@general_pavel) January 13, 2023

10:15 Pavel od roku 2018 podľa Babiša nič nerobil, len sa pripravoval na funkciu prezidenta. "Pán Pavel pre ľudí od roku 2018 neurobil takmer nič – nula, nula nula," povedal Babiš. Pavel na to reagoval, že v tom roku odišiel do dôchodku. "A chcel som byť niečím užitočný, založil som preto iniciatívu Spolu silnejší," povedal Pavel a dodal, že s ňou pomáhal aj vtedajšej vláde.

Poslední vzkaz @danusenerudova před zahájením voleb: „Pokud chcete, abychom v příštích 5 letech nepřešlapovali na místě, ale abychom se stali moderní společností, tak volte Danuši Nerudovou.“ pic.twitter.com/0xkHVsf1Md — CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) January 13, 2023

10:00 Andrej Babiš sa v súvislosti s covidovou situáciou označil za krízového manažéra.

Petr Pavel na to reagoval, že podľa neho Babiš nie je dobrý krízový manažér. "Každý si pamätáme situáciu, aká v dobe covidu panovala. Nedá sa to nazvať inak než chaos," povedal Pavel a pripomenul, že sa Babišovi v tom čase snažil dávať rady. Podľa Babiša však boli Pavlove návrhy odtrhnuté od reality a bol to len spôsob, ako sa zviditeľniť pred prezidentskou kandidatúrou.

Děkuji za vaši podporu v debatách. Pojďme dnes i zítra volit do vedení naší země klid, důstojnost a úctu k pravidlům. pic.twitter.com/7zvacwFVGI — Petr Pavel (@general_pavel) January 13, 2023

9:40 Na začiatku poslednej predvolebnej diskusie daroval Babiš Nerudovej kyticu a Pavlovi červenú šiltovku svojho hnutia ANO. Pavel mu zas podal makrónky v narážke na to, že Babiš tento týždeň navštívil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Babiš si nie je vedomý toho, že by ho Francúzi vyšetrovali

9:35 Babišova kauza s praním špinavých peňazí vo Francúzsku je známa od augusta, keď o nej informoval francúzsky denník Le Monde. Kauza Pandora Papers bola podľa bývalého českého premiéra účelová. "Bol som podnikateľ, nebolo to žiadne pranie špinavých peňazí," dodal.

Ve své poštovní schránce máte dopis. Je ode mě ❤️ Prosím, přečtěte si ho. pic.twitter.com/52ks2Qt3i9 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 11, 2023

9:00 Českí prezidentskí kandidáti Danuše Nerudová a Petr Pavel v poslednej predvolebnej televíznej debate vo štvrtok večer kritizovali svojho súpera Andreja Babiša.

8:30 V nedeľnej prezidentskej debate Českej televízie odstúpil predseda odborárov Josef Středula a svoju podporu vyjadril Danuši Nerudovej.

8:20 Podľa posledných prieskumov sa vykryštalizovala skupina troch hlavných favoritov: bývalý predseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel, expremiér a šéf opozičnej strany ANO Andrej Babiš a bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Danuše Nerudová.

Ať už to zítra dopadne jakkoli, mám ještě 3 přání a budu velmi ráda, když si je teď poslechnete.



Přeji vám šťastnou ruku při volbách ✌🏻️ pic.twitter.com/uoluMpcwYN — Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 13, 2023

8:00 Ako prví mohli v českých prezidentských voľbách hlasovať už v stredu ľudia, ktorí sú v izolácii pre covid. Záujem o hlasovanie cez okienko auta bol však minimálny, podľa Českej televízie túto možnosť využilo len niekoľko desiatok občanov.