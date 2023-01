Kandidáti sa zhodli, že je potrebné pokračovať v pomoci Ukrajine. Bývalý český premiér by ako prezident chcel o mieri vyjednávať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. "Mohli by sme usporiadať mierový summit na Pražskom hrade, to by bolo skvelé," dodal Babiš. Niekto to podľa neho musí zorganizovať a on sa k tomu hlási.

Na to Pavel reagoval slovami, že Česko nemá takú váhu, aby vyjednalo mier medzi Ruskom a Ukrajinou. Na to mu Babiš povedal, že nevie, ako to funguje v Európe, lebo je len vojak, ktorý čaká na príkazy. Nerudová pripomenula, že Babiš bol v roku 2014 proti zavedeniu ekonomických sankcií proti Rusku, ktoré anektovalo Krym. "Vy dvaja ste teoretici, neboli ste v politike, ja som tam bol," reagoval Babiš.

Ďalej uviedol, že by ako prezident chcel hlavne pomáhať ľuďom, Nerudová by dbala na rovnakú kvalitu života v regiónoch a Pavel by za svoju prioritu považoval nerozdeľovanie spoločnosti a návrat dôvery občanov v politikov.

Všetci traja kandidáti sa zhodli na tom, že najdôležitejšou hodnotou je pre nich sloboda. "Keď sa povie sloboda, všetci si spomenieme na nežnú revolúciu, ktorá nám ju priniesla," vysvetlil Babiš, ktorý zároveň dodal, že podľa neho sa vláda snaží slobodu slova obmedzovať. Nerudová zdôraznila, že väčšinu života žila v slobode a je za to vďačná. Pavel za doplnok slobody považuje poriadok, ktorý akcentuje vo svojej volebnej kampani. "Sloboda nemôže fungovať bez pravidiel," dodal.

Nerudová potom kritizovala Babiša a tvrdila, že loboval za aktuálneho guvernéra Českej národnej banky, pretože presadzuje nižšie úroky, čo vyhovuje firmám Agrofertu. Ten na to reagoval slovami, že v jeho vláde bola aj ona a len si tam robila PR kampaň. Dodal, že obaja kandidáti sú podľa neho "kopirák" vlády Petra Fialu. Pavel aj Nerudová sa ohradili, že nie sú vládni kandidáti, a profesorka Mendelovej univerzity zdôraznila, že kritizuje aj súčasnú vládu. "Andrej Babiš je schopný pochváliť sa aj za to, že vyjde slnko," doplnil Pavel.

Prezidentská debata na Nove bola jediná predvolebná diskusia, na ktorej sa zúčastnil aj Babiš. Prvé kolo prezidentských volieb v Česku sa uskutoční v piatok a v sobotu. Česi si budú môcť vyberať z ôsmich kandidátov.