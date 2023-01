Bývalý český premiér a kandidát na prezidenta Andrej Babiš dnes v Paríži hovoril s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o vojne na Ukrajine a o riešení energetickej krízy v Európe.

Jsem rád, že si na mě nejvýznamnější evropský politik našel čas a máme spolu tak přátelské vztahy 🇨🇿🤝🇫🇷 pic.twitter.com/QmLqTUcKMf — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 10, 2023

Babiš o tom napísal v príspevku na sociálnej sieti. "Strávili sme spolu s pánom prezidentom Emmanuelom Macronom asi 40 minút. Zaujímal som sa o jeho názor na ukončenie vojny na Ukrajine a, samozrejme, na riešenie energetickej krízy v Európe," napísal Babiš na Facebooku.

Dodal, že riešili aj všetky aktuálne témy a európsku agendu. "Sme priatelia. Vážim si to, že si na mňa našiel čas v Elyzejskom paláci, tak ako si ho na mňa našiel aj prednedávnom v Prahe," konštatoval expremiér.

Babišova návšteva sa uskutočnila tri dni pred prvým kolom českých prezidentských volieb, upozornil český denník Blesk.cz. Niektorí prezidentskí kandidáti varovali pred zásahom do vnútorných záležitostí štátu. Hovorkyňa Macronovho úradu v pondelok povedala, že Babišova návšteva neznamená vyjadrenie Macronovej podpory pred voľbami.

Stretol sa s najbohatším mužom sveta

Dnes ráno sa Babiš v Paríži stretol aj s podnikateľom Bernardom Arnaultom, ktorý je podľa časopisu Forbes aj agentúry Bloomberg najbohatším človekom na svete. Arnault je spoluvlastníkom skupiny LVMH, ktorá sa venuje predaju luxusného tovaru.



S Bernardem Arnaultem, nejbohatším mužem světa. Ve svých firmách Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi, Moët & Chandon a dalších zaměstnává 200.000 lidí, hlavně ve Francii. pic.twitter.com/xCO7HlLMxy — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 10, 2023

„Rozprávali sme sa predovšetkým o charite a investíciách do výskumu v zdravotníctve, ale, samozrejme, aj o celkovej situácii vo svete a o vojne na Ukrajine,“ uviedol Babiš na Twitteri.



Kauza zažehnaná

Babiša v pondelok Mestský súd v Prahe oslobodil v dotačnej kauze Farma Čapí hnízdo. Podľa súdu sa nepreukázalo, že skutok popísaný v obžalobe bol trestným činom.

Kauza súvisí s farmou, ktorá pôvodne patrila Babišovmu holdingu Agrofert. Zdroj: Profimedia

Český expremiér sa bude v piatok a v sobotu (13. a 14. januára) uchádzať o priazeň voličov v prvom kole prezidentských volieb. Podľa prieskumu agentúry Median, ktorý sa uskutočnil od 5. do 9. januára, by obsadil druhé miesto so ziskom 26,5 percenta hlasov za generálom vo výslužbe Petrom Pavlom (29,5 percenta).

