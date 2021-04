Situácia sa pomaly zlepšuje, ak sa kvôli veľkonočným sviatkom čísla nezhoršia, mohlo by sa začať uvoľňovať. V niektorých krajinách Európy zúri tretia vlna. Aktuálne informácie o všetkom, čo sa deje DOMA a VO SVETE, vám prinášame ONLINE.

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 365 733 prípadov nákazy.

Za pondelok (5.4.) pribudlo 333 pozitívne testovaných PCR testami.

Spolu máme 10 094 (+0) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 133,050,039

Počet úmrtí: 2,886,728

Počet vyliečených: 107,300,824

9:20 Za posledný deň potvrdili v Maďarsku nákazu novým typom koronavírusu iba v 1933 prípadoch, avšak v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo rekordných 311 pacientov, vyplýva zo stredajších údajov operačného štábu zverejnených na webovej stránke koronavirus.gov.hu. (tasr)

8:55 Nastal čas na prehodnotenie COVID automatu, myslí si to ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Prioritou pri uvoľňovaní opatrení je otvorenie škôl, uviedla v stredu pred rokovaním vlády. "Situácia sa postupne lepší aj v nemocniciach, máme aj menej nakazených. Pomaly prichádza čas, keď budeme môcť uvoľňovať ekonomiku aj školy a myslím, že to sú pozitívne správy pre ľudí," uviedla Remišová. (tasr)

8:30 Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dnes oznámil aká je epidemiologická situácia na Slovensku. V čiernej fáze sú už len dva okresy, od 19. apríla môže nastávať postupné uvoľňovanie. Podľa jeho slov máme už len dva čierne okresy, ale počet ľudí v nemocniciach je stále veľký. "Zajtra zasadne konzílium odborníkov, ktoré bude rozhodovať o prípadnom uvoľnení opatrení," uviedol minister.

8:00 Počet potvrdených prípadov infekcie novým typom koronavírusu na Ukrajine sa za posledných 24 hodín zvýšil o 15.415 na celkovo 1.784.579. (tasr)

7:00 Nový výskum zverejnený v utorok v odbornom časopise The New England Journal of Medicine ukázal, že dvojdávková očkovacia látka proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Moderna poskytuje protilátky aj šesť mesiacov po podaní. Vysoké hladiny protilátok boli zistené vo všetkých vekových skupinách, ktoré sa na klinickom testovaní podieľali - mladší ľudia mali vyššiu hladinu než tí starší. (tasr)

6:30 Bohatšie krajiny zlyhávajú v tej "najzákladnejšej skúške" celosvetovej súdržnosti, pretože si hromadia vakcíny proti ochoreniu COVID-19. V stredu vo výročnej správe to uviedla organizácia Amnesty International (AI), ktorá zároveň obvinila Čínu, Maďarsko a ďalšie štáty zo zneužívania pandémie na oslabovanie ľudských práv. (tasr)