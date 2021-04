Podľa jeho slov máme už len dva čierne okresy, ale počet ľudí v nemocniciach je stále veľký. Zajtra podľa jeho slov zasadne konzílium odborníkov, ktoré bude rozhodovať o prípadnom uvoľnení opatrení.

Podľa odborníka musíme počkať, ako sa premietnúna aktuálnu situáciu prípadné oslavy počas Veľkej noci. "Nedochádza k výraznému nárastu mobility. Bude dôležité, keď sa budú uvoľňovať opatrenia, aby pohyb nebol v nadmernej miere," dodal.

Čo sa týka nemocníc, výjazdy ku koronavírusu výrazne klesajú. "V Žilinskom a Prešovskom kraji je výrazne viac výjazdov," doplnil. V nemocniciach je podľa neho hranica tri tisíc ľudí v nemocniciach a spĺňame tak COVID semafor.

"Aktuálne máme 80% obsadenosť pľúcnej ventilácií a nemá priestor poňať nových pacientov," dodal. Čo je však podľa neho pozitívne, je to, že je menej nakazeného zdravotníckeho personálu. "To je skupina, ktorá sa očkovala," hovorí. Oproti minulému týždňu podľa neho došlo k nárastu, ide však o to, že dochádza k spätnému hláseniu úmrtí a preto čísla stúpaju. "Reálne tam nárast v ostatných dňoch nie je," dopĺňa štatistiky.

"Aktuálny priebeh vakcinácie je taký, že do konca apríla očakávame ďalších 26 tisíc dávok. Dokopy niečo ako 600 tisíc vakcín do konca apríla," podľa neho stúpol aj počet zaočkovaných v zariadeniach sociálnych služieb.

Čo sa týka počtu prípadov COVID automat, môžeme prechádzať do bordovej fázy. "Aktuálne budúci týždeň platí čierna fáza, ale od 19.4 je možný prechod do bordovej fázy," uzavrel.