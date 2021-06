Hovorí sa, že ak nejde o život, tak nejde o nič, no keď vám pred očami zmizne dom a ostanete bez strechy nad hlavou, ostanú len oči pre plač. Mnohí Česi prišli vo štvrtok v noci o domy, na ktoré mali hypotéky či ktoré horko-ťažko zrekonštruovali. To bol aj prípad zdravotnej sestričky z hodonínskej nemocnice; napriek tomu ale šok prekonala a ďalej pomáhala ľuďom, ktorí prišli aj o to najcennejšie – svoje zdravie.

Bohužiaľ, zhruba 200 zranených nebolo tou najsmutnejšou časťou bilancie. Jednou z piatich obetí tornáda bola podľa informácií Prešovského korzára aj mladá tehotná Martina pôvodom z Prešova.

Údajne malo ísť o dcéru slovenského hudobníka Františka Cmara zo skupiny Mloci. Podľa korzára im informáciu potvrdil priamo on počas cesty na južnú Moravu.

Martinu aj jej nenarodené bábätko privalila v obci Lužice, kde žila, kovová konštrukcia, podľa informácií TV JOJ zomrela ešte pred príchodom záchranárov.

Bezprostredne po skázonosnom tornáde priniesli české denníky a sociálne siete aj srdcervúce príbehy Moravanov, ktorí síce pohromu prežili, no zrútil sa im celý svet. Mladík menom Richard nakrútil video, na ktorom zachytáva škody spôsobené prírodným živlom. Aj chlap ako on si poplakal; sčasti preto, lebo si uvedomil, že takmer zomrel, a čiastočne kvôli nepredstaviteľným škodám. „Nie som mŕtvy. Nie som mŕtvy,“ opakoval, zadržiavajúc plač. Keď však vyšiel po schodoch na druhé poschodie a zistil, že horná časť stavby už neexistuje, zlomilo ho to.

„Keby som bol hore, tak jednoducho umriem,“ hovorí, stojac na „streche“ dvojspochodového rodinného domu, ktorá kedysi bývala jeho izbou. „Jednoducho sa budem snažiť niečo zachrániť, napríklad tieto lopty, vole,“ hovorí a berie do rúk futbalku. „Ešte musím nájsť druhú kopačku a zarobiť si futbalom pre svoju rodinu,“ narieka s plačom.

Za ním sa na poschodie dobýja jeho maminka, ktorú však posiela preč so slovami, že to nie je bezpečné. Ona ho za to utešuje, aby neplakal. „Ríšo, super, žijeme!“ hovorí mu.

Viacerí obyvatelia južnej Moravy také šťastie totiž nemali. Len v hodonínskej nemocnici zomrel najmenej jeden človek, celkovo má byť až 5 mŕtvych. Najmenej...

„Všade krv a bezmocnosť,“ opísal stav v nemocnici počas noci zo štvrtka na piatok jej riaditeľ Antonín Tesařík. Dodal, že ľudia prišli o majetok a snažili sa zachrániť si holé životy. „Nikdy som sa tak nebál, ukryli sme sa pod stôl,“ opísal reakciu na tornádo Martin z obce Lužice. „Zostali nám len oči pre plač. Mohol by som to prirovnať k nejakému hollywoodskemu filmu,“ dodal pre CNN Prima News. „Skriňa letela nejakých 5 metrov až do jedálne,“ opísal skúsenosť ďalší svedok, tentoraz pre iDNES.cz.

Medzi poškodenými je aj dôchodkyňa Bohumila (86), ktorá len dva mesiace pred príchodom tornáda prišla o syna. Pred živlom sa ukryla za oknom, mala šťastie – nespútaná sila prírody jej dom síce poničila, no nej sa nič nestalo, napísal denník Blesk.

Podobné šťastie v nešťastí zažila aj 33-ročná Kateřina, ktorá mala podľa Blesku v sobotu aj so synom Dávidom (5) odcestovať v sobotu do Chorvátska na dovolenku. Vzhľadom na okolnosti bola nútená predať letenku so zajtrajším termínom s podstatnou zľavou, pretože cestovná kancelária jej peniaze vrátiť odmietla. Na druhej strane jej dobrodinci na internete založili finančnú zbierku, kde môžu ľudia prispieť.