Česko sa dnes prebralo do jedného z najsmutnejších rán v histórii. Po nočných búrkach a tornáde, ktoré vyčíňalo hlavne v juhomoravskom kraji, ostali obyvateľom len oči pre plač. Stovky ľudí prišli v priebehu niekoľkých hodín o svoje domovy, ktoré tornádo doslova zrovnalo so zemou. Z najviac zasiahnutých obcí a miest už hlásia aj prvé obete.

Vo štvrtok večer sa Českom prehnali mimoriadne silné búrky sprevádzané tornádom, ktoré ničilo všetko, čo mu stálo v ceste. Podľa juhomoravského hajtmana Jána Grolicha (KDU-ČSL) sú najviac postihnuté obce Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Český denník Blesk.cz sa spojil aj s riaditeľom hodonínskej nemocnice Antonínom Tesaříkom, ktorý pre denník uviedol, že v nemocnici ošetrili až 200 zranených. Silné búrky a tornádo si podľa záchranárov z Juhomoravského kraja vyžiadalo zatiaľ aj tri obete na životoch.

Zdroj: Twitter

Záchranári na južnej Morave v spojitosti so štvrtkovými silnými búrkami hlásia poškodenie stoviek domov. K silným búrkam sa v okrese Hodonín a Břeclav pravdepodobne pridalo i tornádo, píšu Novinky.cz. Jeho sila podľa odhadov dosiahla stupeň tri až štyri, čo predstavuje rýchlosť presahujúcu 300 kilometrov za hodinu.

Bez dodávky elektrického prúdu je v Česku po štvrtkovej búrke vyše 75 000 odberných miest. Najhoršia situácia je na juhu Moravy, kde búrka spôsobila najväčšie škody. V okolí Hodonína, Břeclavi a Vyškova nemá elektrinu vyše 40 000 odberateľov, uviedol denník Blesk.cz. Na juhu Moravy je po štvrtkovom vyčínaní tornáda a silnej búrky ochromená aj verejná doprava. Niektoré spoje nejazdia vôbec a je ochromená aj železničná doprava.

Stovky ľudí ostalo bez strechy nad hlavou

Polovica obce Hrušky na Břeclavsku je podľa zástupcu starostu Marka Babisze zrovnaná so zemou, obcou prešlo tornádo. Automobily lietali vzduchom, narážali do domov a nápory vetra neustál ani miestny kostol, ktorý je bez strechy. V súvislosti so škodami napáchanými búrkami vznikla už počas štvrtkového večera peňažná zbierka, kam môžu ľudia posielať finančnú pomoc, pre tých, ktorí prišli o všetko. Finančnú pomoc vypláca aj rezort práce a sociálnych vecí.

Zdroj: twitter

Hasiči majú v najviac zasiahnutých oblastiach po štvrtkovej búrke predovšetkým okolo Hodonína vyše 100 jednotiek, na mieste pomáha ťažká technika, ale aj kynológovia. Vyhľadávajú ľudí v sutinách.

"Zranenia sa riešili predovšetkým cez noc, ale máme tri obce, kde ešte prebieha pátranie v budovách, kde zranenia ešte môžu byť. Ide o Mikulčice, Moravskú Novú Ves a Lužice," uviedol hovorca pre český express.cz.