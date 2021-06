Scény ako z amerického filmu, ktoré by sme v našich končinách nečakali. Zdemolované domy, autá na stromoch, strach, plač a zúfalstvo. Asi týmito slovami by sa dal opísať pohľad na zdevastované obce v moravskom kraji, ktorými sa vo štvrtok večer prehnalo tornádo. Jednou z najviac zasiahnutých obcí je Moravská Nová Ves, ktorej obyvatelia sa podelili o tie najdesivejšie momenty.

Desivé tornádo, ktoré sa prehnalo zo štvrtka na piatok Českom, po sebe zanechalo fatálne škody. O život prišli najmenej štyria ľudia, stovky ľudí utrpeli zranenia a stovky ľudí prišli o strechu nad hlavou. "Domy sú bez striech, poničené, stromy vyvrátené," uviedol pre český extra.cz jeden zo svedkov.

Zdroj: Profimedia

Jeden zo svedkov vyčíňania desivej búrky a tornáda na Morave Martin Kučaba opísal webu CNN Prima News, že sa všetko udialo behom chvíľky. "Začali lietať blesky a z ničoho nič sa vytvoril vzdušný vír. Pred naším domom sa zrazu zjavilo tornádo. Nikdy som sa tak nebál. V podstate sa to blížilo priamo na nás. My sme sa stihli schovať pod stôl a v podstate o 15 minút sme vyšli von a videli tú spúšť, ktorú to zanechalo. Všetkým nám tu ostali len oči pre plač," uviedol.

Južnou Moravou sa prehnalo ničivé tornádo. Zdroj: Profimedia

Že sa všetko udialo extrémne rýchlo, potvrdili pre české médiá aj ďalší svedkovia, ktorí sú z vyčíňania počasia stále otrasení a tomu, čo sa zo štvrtka na piatok odohrávalo, nemôžu uveriť. "Zatiahlo sa, začalo popŕchať a zrazu sa zdvihol vietor. Po piatich minútach bol koniec. Malo to obrovskú silu. Skriňa nám vletela až do jedálne, posunula sa z chodby o nejakých päť metrov," opísal pre web iDNES.cz situáciu v dome pán Zemek a dodal, že jemu a jeho manželke sa našťastie nič nestalo.

Prečítajte si tiež: