"Tri strely s plochou dráhou letu, ktoré boli dnes ráno vystrelené z ruských lodí v Čiernom mori Ukrajinu, narušili vzdušný priestor Moldavska," napísal Popescu na Twitteri. Dodal, že je "zdesený viacerými ruskými raketovými útokmi na ukrajinské mestá – vrátane Kyjeva –, namierenými na civilné ciele".

Three cruise missiles launched on Ukraine this morning from Russian ships in the Black Sea crossed Moldova's airspace.



I instructed that Russia's ambassador be summoned to provide an explanation.