Podľa slov ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa ruské útoky zameriavajú na energetické zariadenia a na obyvateľstvo a ich cieľom je spôsobiť čo najväčšie škody. Pri ranných útokoch na ukrajinské mestá boli podľa neho použité okrem rakiet aj iránske samovražedné drony Šáhid.

Kyjevská polícia zatiaľ potvrdila päť mŕtvych a 12 zranených. "Nepriateľ spustil masívne útoky na Kyjev. Väčšina útokov zasiahla centrum hlavného mesta. V tomto okamihu je hlásených 12 zranených. Päť ľudí zomrelo," uviedla polícia vo vyhlásení na Facebooku. Poradca ukrajinského ministra vnútra Rostyslav Smirnov predtým uviedol, že útok na Ševčenkov mestský obvod v Kyjeve si vyžiadal osem obetí na životoch a 24 ranených. Poradca ukrajinského rezortu vnútra Anton Heraščenko v tvíte zverejnil fotografiu zničeného detského ihriska v Kyjeve.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na sociálnej sieti Twitter v súvislosti s pondelkovými útokmi označil šéfa Kremľa Putina za "teroristu".

Multiple Russian missile strikes across Ukraine. Putin’s only tactic is terror on peaceful Ukrainian cities, but he will not break Ukraine down. This is also his response to all appeasers who want to talk with him about peace: Putin is a terrorist who talks with missiles.