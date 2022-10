Zelenskyj v reakcii na útoky platforme Telegram uviedol: "(Ruské sily) sa snažia nás zničiť a vymazať nás zo zemského povrchu. (Chcú) zničiť našich ľudí v Záporožskej (oblasti), ktorí spia vo svojich domovoch. Zabiť ľudí, ktorí idú do práce v (mestách) Dnipro a Kyjev." Ako priblížil, "bohužiaľ, sú tu mŕtvi a ranení". Apeloval preto na spoluobčanov, aby nevychádzali na ulice.

Volodymyr Zelenskyj zverejnil aj video, na ktorom je vidieť následky útoku na Kyjev - zničené autá, budovy s vybitými oknami a požiare na uliciach.

Multiple Russian missile strikes across Ukraine. Putin’s only tactic is terror on peaceful Ukrainian cities, but he will not break Ukraine down. This is also his response to all appeasers who want to talk with him about peace: Putin is a terrorist who talks with missiles.