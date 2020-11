Zatiaľ čo v časoch dávno minulých nachádzali americkí lídri až pričasto záľubu v otrokyniach, ktoré sa im nevedeli brániť, hitom mileneckých afér 20. a 21. storočia sú atraktívne speváčky, herečky a modelky.

Zatiaľ čo veľké politické kauzy ako Watergate prepisovali dejiny, nad sukničkárstvom svojich prezidentov Američania vždy len pokrčili pleciami. Pri ženatom Clintonovi (74), ktorý nevedel odolať vtedy len 22-ročnej internistke Monice Lewinskej, ľudí viac pohoršovalo to, že im o romániku klamal, než že ho vôbec mal.

Bill Clinton a Monica Lewinsky Zdroj: Wikimedia

Zabudnúť nesmieme ani na stelesnenú „Femme fatale“ Marilyn Monroe († 36), ktorá lascívne vinšovala všetko dobré k narodeninám exprezidentovi Kennedymu († 46). Oficiálne im síce nikdy nič nedokázali a smrť sexbomby 50. a 60. rokov o pár mesiacov neskôr všetko zahladila, no špekulácie žijú dodnes.

Ani na Kennedyho exmanželke Jackie, ktorá sa neskôr vydala za lodného magnáta Onasisa, nezostala nitka suchá. V roku 1971 svet obleteli nahé FOTOgrafie bývalej prvej dámy USA, ako v Evinom rúchu relaxuje v Grécku. Verte či nie, išlo o vôbec prvé papparazii zábery na svete!

Najnovšie sa do partie „zvrhlíkov“ z Oválnej pracovne zaradil úradujúci prezident Donald Trump (74), ktorý momentálne zvádza boj o voličskú priazeň s Joeom Bidenom (77).

Ten síce milenku (zrejme) nikdy nemal, no sám sa ani škandálov dopúšťať nemusí – úplne stačí jeho nepodarená rodina plná čiernych ovcí.

Zdroj: Joe Raedle

Trump, každopádne, najprv opustil Češku Ivanu (71) kvôli herečke Marle (57) a tú nakoniec vymenil za slovinskú krásku Melaniu (50), ktorá v mladosti fotila erotické akty. Aby toho nebolo málo, pred rokmi mal aj svoju exmilenku, dnes manželku číslo 3, podviesť s pornoherečkou Stormy Daniels (41). Zjavne platí, že čím mladšia, tým lepšia – ak sa pozrieme na vek jeho žien.

Nuž, ak by Američania v dnešných voľbách mali voliť podľa sily prezidentského libida, Biden by nemal šancu a v Spojených štátoch by bola ťažká diktatúra Donalda Trumpa!

Anketa Kto podľa vás vyhrá v tohtoročných prezidentských voľbách USA? Donald Trump 66%

Joe Biden 34% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

