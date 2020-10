Jackie sa za bývalého prezidenta USA J. F. Kennedyho vydala v roku 1953. O osem rokov neskôr sa stala prvou dámou a Kennedy 35. prezidentom Spojených štátov amerických. Dvojica spolu vychovala dvoch synov a jednu dcéru a po zvolení Kennedyho za prezidenta sa utiahla do úzania. Najviac času trávila s deťmi a prestavbou Bieleho domu. Jackie dokonca presvedčila Kongres, aby Biely dom vyhlásili za historickú pamiatku, čim sa z Washingtonu stalo kultúrne centrum.

VIDEO Krásna Jackie Kennedy bola tuhá fajčiarka: Bez cigarety sa nepohla ani na krok!

J. F. Kennedyho zavraždili v roku 1963 ako štvrtého amerického prezidenta v histórii. Po smrti manžela sa Jackie rozhodla pre pokojnejší život, zbalila deti a odišla do New Yorku. Päť rokov po manželovej smrti sa vydala za multimilionára, Gréka Aristotela Onasisa. Proti manželstvu však bolo množstvo Američanov a dlhý čas jej manželstvo s gréckym milionárom nedokázali odpustiť. Aj keď sa zdalo, že im to klape, v skutočnosti ich manželstvo sprevádzal jeden škandál za druhým. Ona na oblečenie míňala čoraz viac a viac peňazí, on zas svoju krásnu manželku podvádzal a stretával sa aj s inými ženami.

Nahá Jackie

O Jackie sa zaujímali médiá nielen pre smrť jej bývalého manžela, ale aj pre jej krásu. V roku 1971, keď spolu s Onasisom relaxovala na gréckom ostrove Skorpios, sa paparacom podaril doslova husársky kúsok. Bývalú prvú dámu vyfotografovali úplne nahú a fotografie za niekoľko dní obleteli celý svet. Nahé zábery v tom čase 42-ročnej Jackie sa doteraz považujú za vznik prvých paparaci fotografií na svete.