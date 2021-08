Khatere sa ako jednej z mála podarilo utiecť z Afganistanu do najväčšieho mesta Indie Dillí. Aj keď je už v bezpečí, na hrôzy, ktoré zažila v rodnej krajine, nezabudne do konca života. "Mala som šťastie, že som prežila," hovorí so slzami v očiach. Khateru minulý rok chytili bojovníci Talibanu v afganskej provincii Ghazní počas cesty z práce. Chceli od nej, aby im ukázala občiansky preukaz, čo bez zbytočných slov aj spravila, kedže v tom čase bola v druhom mesiaci tehotenstva.

Len čo im však ukázala občiansky preukaz, začalo sa peklo, ktoré bude spomínať do konca života. "Všetci traja ma obkľúčili a začali strieľať," hovorí žena, ktorá má doteraz jazvy na tele z toho, ako na ňu neskôr zaútočili nožom. Tým sa to však neskončilo. Kathere talibanci vypichli oči, mučili ju a chceli hodiť psom. "Bojovníci Talibanu nás (ženy) najskôr mučia a potom za trest hodia psom. Kŕmia ich našimi telami," opisuje hrôzy v krajine, ktoré sú akoby na dennom poriadku.

Afganistan je už v područí islamistov z Talibanu, ktorí obsadili aj prezidentský palác v Kábule. Zdroj: Getty Images, TASR

"Človek musí žiť pod vládou Talibanu, aby si vôbec dokázal predstaviť, aké peklo postihuje tamojšie ženy a deti. V ich očiach ženy nežijú, nedýchajú, sme pre nich iba kus mäsa, ktorého sa treba zbaviť. Majú zakázané chodiť do školy, do nemocnice, študovať a aj pracovať. Čo im teda zostáva? Umierať?" pýta sa žena, ktorá so smútkom priznala, že medzi bezcitnými bojovníkmi Talibanu je aj jej otec, ktorý ju aj jej 5 detí viackrát fyzicky napadol. Dokonca sa obáva, že za útok spred roka, pri ktorom prišla o oči, môže práve on.

