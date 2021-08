Nemá na výber? Jediná starostka mesta v Afganistane sa v týchto chvíľach ukrýva aj so svojou rodinou pred islamistickými povstalcami. Zarifa Ghafariová (27) pre iNews uviedla, že sa o útek ani nepokúsila. V krajine, kde vládne Taliban, totiž nemá kam ísť.

„Sedím tu a čakám, kým prídu. Nie je nikto, kto by nám pomohol,“ povedala so zúfalstvom. „Len sedím s deťmi a manželom a čakám, kým si pre mňa prídu a zabijú ma, nemáme kam utiecť,” hovorí Zarifa, ktorá veľmi dobre vie, ako to v krajine chodí. Jej otca, afganského generála Abdula Wasi Ghafaria, totiž popravili len minulý rok v novembri.

Napriek tomu sa pred tromi týždňami k budúcnosti svojej krajiny vyjadrila s optimizmom. „Mladí ľudia budú pokračovať v boji za naše práva. Verím, že naša zem má budúcnosť,” myslela si, avšak netušila, ako veľmi sa vtedy mýlila. 27-ročná žena bola zvolená za prvú starostku v krajine v roku 2018, čím sa stala historicky prvou a najmladšou ženou na tomto poste. Zarifa to však od začiatku nemala ľahké. Taliban totiž vplyvnej starostke sľuboval od začiatku smrť rovnako, ako jej otcovi, ktorého popravili minulý rok.

Bojovníci islamistického hnutia Taliban obsadili prezidentský palác po odchode afganského prezidenta Ašrafa Ghaního z krajiny, 15. augusta 2021 v Kábule. Zdroj: Zabi Karimi

Taliban tvrdí, že súčasťou novej vlády by mali byť aj ženy

"Islamský emirát nechce, aby boli ženy obeťami... Mali by byť vo vládnej štruktúre podľa (islamského) práva šaría," povedal člen kultúrneho výboru Talibanu Inámulláh Samangání. Dodal, že vládna štruktúra zatiaľ nie je celkom jasná, ale "na základe skúseností by malo ísť o kompletne islamské vedenie a všetky strany by sa mali pridať".

Fundamentalistické islamské hnutie Taliban vládlo v Afganistane už v rokoch 1996–2001 a zaviedlo vtedy tvrdé pravidlá pre ženy, ktoré takmer nesmeli vychádzať von, a zakázané bolo i vzdelávanie dievčat. Hoci povstalci z Talibanu v posledných rokoch tvrdia, že prístup voči ženám chcú zmierniť, mnohí Afganci sú voči tomu skeptickí. (tasr)

