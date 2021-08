V tlačenici čakajú niekoľko dní bez jedla a vody! Matky s deťmi už akosi prestávajú veriť, že sa dostanú do bezpečia. Tie odvážnejšie sa preto snažia pretlačiť aspoň k ostnatému plotu a svoje deti podávajú do rúk americkým vojakom. „Matky sa snažia zachrániť aspoň svoje deti. Tie buď podajú do rúk vojakom, alebo jednoducho prehodia cez plot,“ povedal reportérovi stanice Sky News jeden z dôstojníkov britskej armády.

Na sociálnych sieťach sa objavili srdcervúce zábery desiatok matiek, ako držia svoje deti nad hlavami a kričia na vojakov. Na niektorých záberoch zas vidieť mužov, ktorí vytvorili reťaz, cez ktorú deti predávajú do rúk americkým vojakom. „Tie matky sú zúfalé, dostali niekoľko rán od bojovníkov Talibanu len preto, že sa chceli dostať k plotu a prehodiť svoje dieťa na druhú stranu. Niektoré, žiaľ, skončili na ostnatom drôte a prehodiť sa ich nepodarilo. Bol to hrozný pohľad,“ cituje The Sun jedného z dôstojníkov.

