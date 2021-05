Odpoveď na otázku, čo asi Billovi Gatesovi mohlo v živote chýbať, je médiami spájaná s osobnou americkej biznismenky a podnikateľky Ann Winbladovej. S dnes 70-ročnou dôchodkyňou Gates randil ešte počas 80. rokov.

Podobne ako neskôr s Melindou, aj s Ann sa stretol na technologickej konferencii. Dvojica najprv začala randiť na diaľku, no po troch rokoch sa rozišli. Zhodou okolností presne v čase, keď Gates prvýkrát uvidel svoju budúcu manželku Melindu.

Bill Gates a jeho manželka Melinda. Vľavo sedí ich spoločná a najstaršia dcéra Jennifer. Zdroj: Getty Images

VIDEO: Z Ann Wibladovej sa stala úspešná podnikateľka a lektorka o biznise

Nebola to však zrejme láska na prvý pohľad, keďže mal budúci najbohatší človek planéty pochybnosti o sobáši. Zdôveril sa s nimi práve svojej exmilenke Ann, ktorá ho však ubezpečila, že Melinda je pre neho dobrou partiou.

VIDEO: Melinda Gatesová o tom, aké to je, mať za manžela svojho najbližšieho spolupracovníka:

Každoročný výlet za inou

Bill a Melinda mali napohľad harmonické manželstvo, ktorého súčasťou bola aj kuriózna dohoda. Gates totiž mohol, vraj z nostalgie, každoročne absolvovať predĺžený víkend v plážovej romantike s expriateľkou Ann, s ktorou počas vzťahu zvykli chodievať na takéto výlety, napísal britský denník Daily Mail.

Takéto rande boli pravidelnou záležitosťou a Gates s Winbladovou ich podnikali každý rok o takom istom čase.

Dvojica sa schádzala v pomerne skromnej plážovej chatke na pobreží Severnej Karolíny, v komunitnej oblasti nazývanej Corolla. Trojposchodový domček so štyrmi spálňami, dvomi kúpeľňami a plážovým altánkom si prenajímali vždy na niekoľko dní, ktoré trávili prechádzaním sa po piesku či jazdením na plážových buginách.

Bill Gates a jeho expriateľka Ann sa schádzali v pomerne skromnej plážovej chatke na pobreží Severnej Karolíny, v komunitnej oblasti nazývanej Corolla. Trojposchodový domček so štyrmi spálňami, plážovým altánkom a dvomi kúpeľňami si prenajímali vždy na niekoľko dní, ktoré trávili prechádzaním sa po piesku či jazdením na plážových buginách. Zdroj: outerbanksvacations.com

VIDEO: Bill Gates v roku 1991

Objekt je pritom pre verejnosť voľne dostupný na prenajatie, ak by ste niekedy mali cestu do USA a chceli by ste dovolenkovať v rovnakom dome ako Bill Gates. Chatka má na internete prívlastok „útočisko pre plážových milencov“, čo je pre Billa a Ann – bývalých partnerov – naozaj príhodné.

Zdroj: Getty Images

