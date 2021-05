Bill (65) a Melinda (56) vo svojom verejnom vyhlásení na sociálnej sieti Twitter uviedli, že na svojom vzťahu vykonali „veľa práce“ - počas ktorého spoločne privítali tri deti, založili charitatívnu nadáciu a zhromaždili spoločný majetok vo výške 130 miliárd dolárov. Ako však poznamenali, ich vzťah viac nemá budúcnosť. "Po veľkom premýšľaní a množstve práce na našom vzťahu sme sa rozhodli ukončiť naše manželstvo," napísala dvojica na Twitteri.

Bill Gates a Melinda sa zosobášili v roku 1994. V tom čase sa už poznali sedem rokov. Dvojica sa prvýkrát stretla v roku 1987 na pracovnej večeri v New Yorku. Melinda pracovala v Gatesovej firme ako produkčná manažérka a na večierku nesmela chýbať. Melinda a Gates sedeli v ten večer za okrúhlym stolom vedľa seba a ústa sa im nezastavili ani na minútu.

Gatesovci priviedli na svet tri deti. Zdroj: Internet

„Zistili sme, že máme toho veľa spoločné. Obaja máme radi hádanky a veľmi radi súťažíme," prezradila Melinda vo svojej knihe The Moment of Lift: How Empowering Women changes the World (2019). „Myslím, že ho najviac prekvapilo to, keď som ho porazila pri matematickej hre," zaspomínala si Melinda.

Nezáväzný vzťah

V dokumentárnom filme na Netflixe o Gatesovi Melinda priznáva, že spočiatku randili iba nezáväzne. "Mala ďalšie známosti, randila s inými mužmi a ja som mal Microsoft," povedal so smiechom Bill. „Bolo to niečo ako... hej, azda náš vzťah neberieme vážne. Nebudeme hádam strácať čas v spoločnosti toho druhého,“ vysvetlil s humorom Gates. Obyčajná známosť sa však rokmi zmenila na veľkú lásku a Bill svoju Melindu požiadal o ruku.

Jedno z prvých rande: Melinda, ešte ako Frenchová, s Billom na zápase basketbalového tímu Seattle Sonics v roku 1993. Vzali sa v prvý deň roku 1994. Zdroj: Profimedia.sk

Podľa britského denníka Daily Mail si však ešte predtým napísal na veľkú tabuľu dôvody, prečo by tak mal spraviť a prečo nie. Nakoniec však body s názvom "prečo áno" zvíťazili a dvojica sa rozosobášila v roku 1994.

