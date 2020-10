Paradox, nespravodlivosť alebo zaslúžená odmena za zvládnutie koronavírusu? Nech už nazvete súčasnú situáciu v čínskom meste Wu-chan akokoľvek, jedno je isté. Tento rok si Halloween neužijú najviac Američania! A my na Slovensku už vôbec nie...

Žiadne rúška, žiadne odstupy. Bývalé epicentrum epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 už nijako nepripomína mesto duchov, ktorým sa 11-miliónový Wu-chan stal začiatkom tohto roka. Na miestnom trhu so živými zvieratami sa v decembri 2019 rozšíril nový druh pliagy, ktorá postupne v drvivom objatí zovrela takmer celý svet.

Reakcia čínskych úradov bola drsná: milióny ľudí v karanténe, lockdown a všadeprítomné kontroly. Polícia ľudí zamykala v domovoch, ak niekto na ulici byť len zakašľal, už ho brali na testy.

Wu-chan PREDTÝM:

Zatiaľ čo my sme túto drezúru sledovali v televízii a na internete, Wu-chan – a neskôr aj zvyšok Číny – neúprosne bojoval s koronavírusom. Nakoniec sa im podarilo zvíťaziť. Od mája je vo Wu-chane pokoj a obyvatelia si momentálne môžu užívať dokonca aj tradičné halloweenske oslavy, ktoré sú všade inde zakázané. Situácia sa nielenže obrátila, ale u nás aj zhoršila.

Brutálny boj proti vírusu: Rodinu zdravotníci vo Wu-chane zabarikádovali v jej vlastnom dome

Ázia si síce počas prvej vlny vytrpela svoje, no to aj štáty ako Taliansko či Španielsko. Východné krajiny navyše druhú vlnu pandémie nezažívajú vôbec, reštaurácie a obchody sú tam otvorené a ekonomika sa vracia do normálu. V mnohých krajinách Európy, vrátane Slovenska, Francúzska či Česka, však platí lockdown, takže párty v maskách nahradí komorné posedenie v pyžame pri nejakom horore.

VIDEO: Ľudia z okien a balkónov skandujú „Wuhan, jiayou“, v preklade: „Wuhan, nevzdávaj sa!“

Čína je tak jedným z mála miest na svete, kde sa bude tento rok Halloween konať v plnej paráde – hoci pre ňu tento sviatok nie je vôbec typický a v obľube je len niekoľko posledných rokov. Reálnych zdravotníkov nahradili mladé Číňanky v kostýmoch zdravotných sestričiek, často v krvavom zombie motíve. Trochu absurdné, ak berieme do úvahy, že pred necelým rokom tam biologická hrozba pripravila mnohých lekárov o život, zatiaľ čo sa hrdinsky snažili zachraňovať životy.

