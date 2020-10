Matej síce pochádza zo Slovenska, no dlhodobo pracuje a žije v najľudnatejšom čínskom meste Šanghaji. Napriek tomu, že koronavírus sa do sveta rozšíril práve z Číny, situácia v tejto krajine je aktuálne omnoho pokojnejšia ako u nás na Slovensku a nás zaujímalo, ako je možné, že mesto s 25 miliónmi obyvateľov, ako je Šanghaj, eviduje za celý čas iba 1 061 nakazených novým koronavírusom a v súvislosti s ním len sedem úmrtí. O tom, aká je v Šanghaji aktuálna situácia a ako pandémiu dostala Čína pod kontrolu, nám porozprával práve Slovák Matej.

Nový druh koronavírusu SARS-CoV-2 sa prvýkrát objavil vlani v Číne a odvtedy usmrtil na celom svete takmer 1,1 milióna ľudí spomedzi 38 miliónov zaznamenaných nakazených. Napriek tomu, že v prvých dvoch mesiacoch bola situácia v Číne kritická, krajina veľmi rýchlo dostala koronavírus pod kontrolu, na rozdiel od ostatných krajín sveta, ktoré s vírusom svoj boj prehrávajú. Výnimkou spomedzi krajín Európskej únie, v ktorých každý deň pribúdajú stovky nakazených, nie je ani Slovensko či susedné Česko.

Karanténny autobus na prepravu cestujúcich z letiska. Zdroj: Matej

Zatiaľ čo v Číne za utorok evidovali 20 nových prípadov, na Slovensku sa číslo vyšplhalo na neuveriteľných 1 410 nových infikovaných. Celkovo bolo na Slovensku k 13. októbru potvrdených 22 296 prípadov nákazy a 66 úmrtí, čo je oproti 10-krát ľudnatejšiemu mestu Šanghaj s počtom 1 061 potvrdených prípadov a 7 úmrtiami neskutočne veľa. Zaujímalo nás preto, ako sa Číne podarilo dostať koronavírus pod kontrolu a znížiť počty nových prípadov na minimum. Na naše otázky nám ochotne odpovedal Slovák Matej, ktorý žije aj pracuje v Šanghaji a ktorého sa nám podarilo skontaktovať prostredníctvom Facebooku.

Žiješ v najľudnatejšom čínskom meste Šanghaj, ktoré ma 25 miliónov obyvateľov. Aká je tam aktuálne situácia v súvislosti s koronavírusom, ktorý sa do sveta rozšíril práve z Číny?

- V Šanghaji je situácia v podstate v norme. Stále sú povinné rúška v metre, niekde aj v obchodoch, taxikári majú povinné nosenie rúšok tiež, plus musia mať otvorené okná, čo dodržiava naozaj väčšina z nich. Otvorený je napríklad aj Disneyland, reštaurácie sú plné ľudí, na uliciach sa pohybujú ľudia bez rúšok, hoc v centre mesta stretnete väčšie skupiny ľudí s rúškami. Akcie ako párty a kultúrne udalosti sú už tiež bez rúšok. Pozitívne prípady do Šhanghaja sú importy, všetko zachytávajú na letiskách, kde ti urobia covid test a potom ideš do 14-dňovej karantény v hoteloch, kde ti na 12. deň spravia ďalší test a ak si negatívny, na 14. deň ťa pustia domov.

Do Číny sa postupne vrátil život. Ľudia dodržali opatrenia a krajina sa postarala o ich ochranu. Vďaka prísnym opatreniam, sa dnes môžu znova pokojne prechádzať mestom alebo si dať obed v reštaurácii. Zdroj: Matej

Hovoríš, že na letisku kontrolovali každého. Bez negatívneho testu by sa v tom čase do Číny človek nedostal. Ako prebiehala kontrola a následná karanténa?

- Do Číny sa aktuálne bez negatívneho testu stále nedostaneš. Aerolinky ťa bez negatívneho testu nepustia do lietadla. Je jedno, či ide o čínsku aerolinku alebo zahraničnú. Priamo z lietadla nás brali ľudia po skupinách na niekoľko stanovíšť v rámci letiska, kde sme prešli celou príchodovou procedúrou, a následne sme išli na test priamo na letisku. Celý tento proces trval približne 3 hodiny. Potom nás rozdelili podľa konkrétnych obvodov, kde v Šanghaji žijeme, a odviezli do karanténneho hotela. Karanténa znamenala, že ťa nechali zatvoreného, izolovaného v izbe, kde si čakal na test. Dvakrát za deň prišli odmerať teplotu. Ak si mal test z letiska negatívny, ostal si v karanténnom hoteli. Ak test z letiska vyšiel pozitívny, previezli ťa okamžite do nemocnice. V karanténe po doručení výsledku ostaneš ďalších 13 dní.

Až na 12 deň nás testovali znova a ak bolo všetko v poriadku, na 14. deň nás pustili domov. Za karanténny hotel si však každý musel zaplatiť v prepočte 400 - 900 eur. Treba však podotknúť, že z počiatku pandémie bola Čína celkom uzavretá. Až postupne začali do krajiny púšťať ľudí, ktorí tu žijú alebo pracujú, neskôr povolili aj návštevy rodinným príslušníkom, no postup ostal rovnaký pre všetkých.

