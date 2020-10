NAJHORŠIE epidémie za posledných 100 rokov: Desivé zistenie, neuveríte, čo majú spoločné!

Za posledné storočie sa ľudstvo stretlo so siedmimi smrteľnými epidémiami, ktoré si vyžiadali milióny ľudských životov. V súčasnosti však odborníci skloňujú najmä slovo koronavírus. Nový, neviditeľný zabijak sa z rozliezol z Číny, z 11-miliónového mesta Wu-chan, v priebehu dvoch až troch mesiacov. Nie je to však prvý vírus, ktorý Čína takpovediac „vypustila“ do sveta.