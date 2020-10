Alexander spravil zo seba pokusné morča a dvakrát sa nakazil KORONOU: Pozrite, na čo prišiel!

Na nový druh koronavírusu, ktorý sa z Číny rozšíril do celého sveta, vedci doteraz nevyvinuli poriadnu vakcínu. Na mnohé otázky o víruse doteraz nepoznajú odpoveď, jednou z nich je napríklad aj to, či má naše telo vytvorené dostatočné množstvo protilátok. Ruský vedec Alexander Chepurnov (69) sa preto rozhodol zobrať veci do vlastných rúk a koronavírusom sa infikoval dvakrát po sebe!