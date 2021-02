Ľudia po celom svete dúfajú, že čoskoro nastane zmena a pandémia koronavírusu, ktorá devastuje svet a zabíja ľudí, pominie. Zatiaľ čo vedci, zdravotníci a politici pracujú na tom, aby sme súčasnú krízu prekonali čo najrýchlejšie, hľadači senzácií objavili starodávnu predpoveď, ktorá sa údajne viaže až k slávnemu astrológovi Nostradamovi. COVID-19 podľa veštby tohto francúzskeho akademika nie je zďaleka to najhoršie, čo nás postretne.

Michel de Nostredame – teda Nostradamus – sa živil v 16. storočí ako lekár a astrológ, no skutočne sa preslávil až vďaka svojim veštbám. O jeho živote, ktorý vyhasol v roku 1566, vzniklo množstvo dokumentov. Ten najnovší sa má zaoberať ďalšou várkou katastrofických predpovedí, ktoré mala v 20. storočí v obľube aj bulharská veštica Baba Vanga. Nie nadarmo ju prezývali „Nostradamus v sukni“.

Nostradamove Proroctvá. Zdroj: Getty Images

Nostradamus sa tešil veľkej obľube už počas života, no skutočnej slávy sa jeho meno dočkalo stáročia po smrti, keď sa mu začali prisudzovať nadprirodzené schopnosti. Jeho 942 proroctiev pokračuje totiž až do roku 3793 a predpovedajú tretiu svetovú vojnu, príchod tretieho ancikrista, ktorý je podľa britského experta Bobbyho Shailera už pravdepodobne na Zemi, silné zemetrasenia, povodne aj sopečné erupcie, napísal britský denník The Sun.

