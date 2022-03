Kvôli ruskej agresii už Ukrajina krváca viac ako týždeň, no teraz existuje reálne nebezpečenstvo, že invázia vojsk Vladimira Putina (69) ohrozí celú Európu. Nielenže sa kremeľský diktátor nepriamo vyhráža možnosťou jadrovej vojny, no najnovšie začal u nášho suseda ostreľovať jadrové elektrárne. Černobyľská katastrofa z roku 1986 by sa tak poľahky mohla zopakovať!

Upozorňujeme, že FOTO a VIDEO v článku NIE JE vhodné pre maloletých a slabšie povahy!

Proti útoku na takýto mimoriadne citlivý cieľ, akým je Záporožská jadrová elektráreň na juhovýchode Ukrajiny, sa vyslovili nielen zahraniční lídri, ale aj samotný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (44). Ten Moskvu dokonca obvinil zo snahy reprodukovať následky černobyľskej havárie, v ktorej dôsledku sa rádioaktívny mrak prehnal takmer celou Európou.

„Žiadna iná krajina okrem Ruska nikdy neostreľovala jadrové elektrárne. Toto je prvýkrát v našej histórii. V histórii ľudstva. Tento teroristický štát sa teraz uchýlil k páchaniu jadrového terorizmu,“ uviedol Zelenskyj vo videu. „Prežili sme noc, ktorá mohla zastaviť beh dejín - dejín Ukrajiny, dejín Európy," citovala ukrajinského lídra stanica Sky News.

Raketový útok na elektráreň mohol mať podľa Zelenského dôsledky až "šiestich Černobyľov". Záporožská jadrová elektráreň má totiž až šesť redaktorov a je najväčšou v Európe. Produkuje štvrtinu elektriny vyrábanej na Ukrajine.

Zelenskyj preto Putina vyzval, aby si spoločne sadli za rokovací stôl. „Preboha, čo chceš? Odíď z našej krajiny! Ak nechceš odísť, sadni si so mnou k rokovaciemu stolu. Ale nie k tomu 30-metrovému ako s Macronom alebo Scholzom. Sadni si so mnou a rozprávaj. Čoho sa bojíš? My nehryzieme,“ odkázal do Moskvy.

Putin podľa Johnsona ohrozuje celú Európu

